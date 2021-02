史丹福辯論賽 2華女新手組逆轉勝

鄒嘉芮表現沈穩大器。(記者李榮/翻攝)

由史丹福大學演講辯論協會主辦的史丹福演講辯論錦標賽,這次因為新冠肺炎(COVI-19)疫情的關係,改在線上舉行。今年共有來自六個國家、425個學校與機構,共5000多位辯論選手參加比賽。辯論賽中,「Parliamentary」(議會辯論)的賽事最受矚目的項目之一,

今年由華裔 學生組織的Able2Shine辯論對兩位小將,獲得該賽事的新手組(Novice)組冠軍。

「Parliamentary」(議會辯論賽事)每輪開放時事議題作為辯論,準備的時間限定為20分鐘;雙方辯論隊伍各由2人組成,唇槍舌劍40分鐘。競賽評估的標準包括知識儲備、邏輯分析、臨場反應,以及整體的辯論水平。

這次獲獎的Able2Shine辯論隊兩名隊員分別為鄒嘉芮(Carrie Lange)與孫華美(Summer Sun)。兩人都是第一次參加史丹福的演講辯論比賽,她們在初賽六輪對戰當中,獲勝四輪,等於是低空飛過,剛好拿到晉級的機會。但後來在加強準備與教練指導之下,愈戰愈勇,在淘汰賽中碰上初賽擊敗他們的兩支隊伍,不過兩位人卻展現出沉穩的架勢與強有力的論述,最後逆轉為勝,取得冠軍。

史丹福演講辯論錦標賽這次從初賽打到決賽共有十輪,每輪都是不同的辯題。決賽時鄒嘉芮與孫華美是正方,辯題是「Individuals ought not obey laws that they believe to be unjust. (個人不需要遵守惡法)」。

兩人的論點是,當法律違背道德與公平時,公民應該有非暴力不服從的權利,否則社會將不會進步。她們並且旁徵博引,列舉美國 和很多國家的公民透過非暴力不服從方式推翻惡法的例子。例如,女性選舉權運動、印度和東南亞 各國的獨立運動、民權運動、反戰運動、環保運動、南非反對種族隔離制度等。

反方實力也頗為強勁,引經據典,不過兩位女將抓住對手沒有提供替代方案的弱點進行反擊,「如果人們都不能反抗惡法,作為一個有色人種女性,現在還不能投票」。

Able2Shine的創辦人、本身也經常參與社區活動的羅平指出,過去華裔多少給人不太關心時事、不問政事的感覺,但是從新一代的年輕人可以看出,許多年輕一輩已經顛覆了華裔的「老商標」,從小就很關心社會議題與時政,並且有心參與。而參加辯論比賽就是一個很好的平台,不但增加對時事的了解,也訓練邏輯思考與講話,「她們代表華裔出征。同時也是讓華人知道,這是一條走得通,更能增加華裔在美國主流社會的影響力與存在感。」