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史丹福辯論賽 2華女新手組逆轉勝

記者李榮／史丹福報導
鄒嘉芮表現沈穩大器。（記者李榮／翻攝）
鄒嘉芮表現沈穩大器。（記者李榮／翻攝）

由史丹福大學演講辯論協會主辦的史丹福演講辯論錦標賽，這次因為新冠肺炎（COVI-19）疫情的關係，改在線上舉行。今年共有來自六個國家、425個學校與機構，共5000多位辯論選手參加比賽。辯論賽中，「Parliamentary」（議會辯論）的賽事最受矚目的項目之一，

今年由華裔學生組織的Able2Shine辯論對兩位小將，獲得該賽事的新手組（Novice）組冠軍。

「Parliamentary」（議會辯論賽事）每輪開放時事議題作為辯論，準備的時間限定為20分鐘；雙方辯論隊伍各由2人組成，唇槍舌劍40分鐘。競賽評估的標準包括知識儲備、邏輯分析、臨場反應，以及整體的辯論水平。

這次獲獎的Able2Shine辯論隊兩名隊員分別為鄒嘉芮（Carrie Lange）與孫華美（Summer Sun）。兩人都是第一次參加史丹福的演講辯論比賽，她們在初賽六輪對戰當中，獲勝四輪，等於是低空飛過，剛好拿到晉級的機會。但後來在加強準備與教練指導之下，愈戰愈勇，在淘汰賽中碰上初賽擊敗他們的兩支隊伍，不過兩位人卻展現出沉穩的架勢與強有力的論述，最後逆轉為勝，取得冠軍。

史丹福演講辯論錦標賽這次從初賽打到決賽共有十輪，每輪都是不同的辯題。決賽時鄒嘉芮與孫華美是正方，辯題是「Individuals ought not obey laws that they believe to be unjust. （個人不需要遵守惡法）」。

兩人的論點是，當法律違背道德與公平時，公民應該有非暴力不服從的權利，否則社會將不會進步。她們並且旁徵博引，列舉美國和很多國家的公民透過非暴力不服從方式推翻惡法的例子。例如，女性選舉權運動、印度和東南亞各國的獨立運動、民權運動、反戰運動、環保運動、南非反對種族隔離制度等。

 反方實力也頗為強勁，引經據典，不過兩位女將抓住對手沒有提供替代方案的弱點進行反擊，「如果人們都不能反抗惡法，作為一個有色人種女性，現在還不能投票」。

Able2Shine的創辦人、本身也經常參與社區活動的羅平指出，過去華裔多少給人不太關心時事、不問政事的感覺，但是從新一代的年輕人可以看出，許多年輕一輩已經顛覆了華裔的「老商標」，從小就很關心社會議題與時政，並且有心參與。而參加辯論比賽就是一個很好的平台，不但增加對時事的了解，也訓練邏輯思考與講話，「她們代表華裔出征。同時也是讓華人知道，這是一條走得通，更能增加華裔在美國主流社會的影響力與存在感。」

孫華美旁徵博引，列舉各項理由。（記者李榮／翻攝）
孫華美旁徵博引，列舉各項理由。（記者李榮／翻攝）

華裔 美國 東南亞

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