東灣這隻野狼前科累累 已咬傷5人

東灣發生第五起野狼咬人事件，DNA化驗證實，嫌犯都是同一隻野狼。（Getty Images）

上周在東灣咬傷一名3歲小女孩的野狼，被證實再度行兇，這次是在一家便利商店外咬傷一名男子，此隻野狼累計犯案次數已達五次。

東灣拉法耶（Lafayette）警方表示，最新的攻擊事件發生於18日晚上，地點是3458 Golden Gate Way的Kwik Stop Market店外。康曲柯士達縣動物服務局在受傷男子的衣服上採取樣本送驗，23日化驗結果出爐，證實是前四次咬人事件的同一隻野狼所為。當局正在焦急搜捕這隻野狼。

拉法耶警方23日說：「我們已經對周圍地形進行了詳細的調查，包括使用比賽追蹤相機和現場追蹤，來確定野狼特定的活動區域和模式。我們也已經採取大規模的誘捕行動，安置了多條誘捕線，至少需要24小時才有可能捕獲這隻野狼。」警方強調，他們每天都在進行搜捕工作。

當局沒有提到受傷男子的傷勢，但加州 漁獵局（California Department Fish and Wildlife）發言人佛伊（Patrick Foy）表示，傷者的皮膚被咬穿。佛伊說：「他坐在店外做自己的事，野狼突然出現，把他嚇一大跳。」

佛伊表示，黎明和黃昏通常是野狼最活躍的時間，但這隻野狼攻擊的時間不一，有清晨、接近中午、下午，也有晚上。

這隻野狼第一次咬傷人是在去年7月，一名兩歲男童在莫拉卡（Moraga）一個公園遭到攻擊。第二次在去年12月，一名男子入夜後在莫拉卡坎波林多高中（Campolindo High School）運動時被咬傷。同月，拉法耶Diablo Foods超市一名員工休息時間在店外被咬。