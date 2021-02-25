威脅殺死華裔 柏克萊男子涉仇恨犯罪被捕

柏克萊男子傑克遜作為反亞裔仇恨犯罪嫌疑人被捕。（電視新聞截圖）

柏克萊男子傑克遜（Reginald Jackson）日昨因涉嫌發表針對亞裔社區成員的言論而被捕，且沒有保釋。他被指控犯有包括仇恨犯罪 的刑事威脅等多項罪名。

屋崙 警方表示，一名未透露姓名的媒體夥伴分享了由傑克遜於11日在社交媒體上發布的 「針對亞裔社區成員的令人不安的言論」，他威脅要在中國新年前夕殺死華裔。警方認出了他，他在今年早些時候曾因涉嫌槍支犯罪而被捕。

在為他準備好了逮捕令後，警方22日在他報到出庭後將其拘留。警方表示，在警官對他進行詢問後不久，就以涉嫌違反緩刑法和武器犯罪而將其逮捕。

柏克萊警方表示，傑克遜在之前的調查中被標記為幫派成員，有冗長的犯罪紀錄，包括未成年時搶劫未遂和後來的武器指控，其中有持有AR-15突擊步槍等武器。在一個社交網站媒體頁面上，他明顯擺出了持槍的姿勢。警方表示，調查人員將把案件送交阿拉米達縣地方檢察官辦公室調查起訴。

屋崙警察 局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）在一份視頻聲明中表示，針對此案的警報本月早些時候就收到了，由於近來屋崙華埠及其附近發生襲擊和搶劫事件的報告不斷，促使調查人員迅速採取行動。

「屋崙警察局認真對待所有針對我們多元化和包容性社區任何成員的仇恨犯罪、仇恨言論和威脅，」阿姆斯壯表示。「我要求社區大眾和我們站在一起，大家團結起來反對仇恨。」

仇恨犯罪的受害者或目擊者，可以撥打該部門舉報電話，510-637-4283，或非緊急電話510-777-3333。