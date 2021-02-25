8萬山火受災戶 控PG&E前高管怠忽職守

北加州2017年、2018年發生死傷慘重的山火，8萬山火受災居民日前集體控告PG&E前高層怠忽職守。（美聯社）

8萬多名山火 受災居民日前集體控告PG&E公司近20多名前高層主管與董事成員，控訴他們怠忽職守，並未確保設備安全，從而導致民眾傷亡與房屋損失。訴訟於24日在舊金山高等法院提交，此為PG&E與山火受害人達成135億元和解協議的一部分，PG&E自2019年1月至去年6月陷入破產 困境。

作為和解一部分，PG&E應補償受害人在山火災害中的損失。北加州 2017年、2018年發生死傷慘重的山火，共釀成超過100人喪生、摧毀2萬5000棟以上房屋及商業機構。負責監督135億元和解金的受託人托特（John Trotter）目前正針對PG&E前高層採取行動。被指控名單包括PG&E兩名前執行長賀利（Anthony Earley）、威廉斯（Geisha Williams），他們在位期間獲得數百萬元薪資。PG&E公司目前由前密西根公用事業高層波普（Patricia Poppe）管理，董事會也在公司破產期間進行改革。

PG&E證實此訴訟成立，但未直接對此發表評論。公司聲明表示，將持續專注於降低在服務範圍內的野火風險，促進電力系統更具彈性，以因應在加州面臨的氣候變遷挑戰。負責此案律師皮特瑞（Frank Pitre）表示，山火受災者集體提出訴訟，向PG&E高管成員爭取2至4億元責任保險金。期望在明年解決訴訟，藉此幫助仍在努力重建生活的山火受災戶。

若訴訟成功，可協助山火受災者信託所面臨的近10億元短缺，因為承諾和解方案中，有半數金額由PG&E股票組合而成，目前價值低於2019年底達成和解時的期望值。

受災者對PG&E前高管與董事成員提出訴訟，目標為尋求將公司已承擔的責任與這些管理者進行連結。包括PG&E認罪的2018年山火所造成84項非自願過失殺人重罪，此場大學造成加州天堂鎮及其周圍地區房屋摧毀。PG&E被罰鍰400萬元，為最高罰款金額。