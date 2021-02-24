我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

雪崩遇難 家屬告太浩湖滑雪場過早開放、疏忽

編譯組／美聯社雷諾23日電
雪崩導致滑雪者死亡，太浩湖滑雪場面臨訴訟。(美聯社）
雪崩導致滑雪者死亡，太浩湖滑雪場面臨訴訟。(美聯社）

去年在太浩湖滑雪場雪崩中遇難的一名滑雪者的遺孀和朋友分別提起訴訟，指控該度假村疏忽，急於在不安全的條件下為通常是本季最繁忙的假日周末開放斜坡雪道。

加州34歲的康斯托克（Cole Comstock）2020年1月17日在Alpine Meadows滑雪道上被捲入雪崩中。他的好友布盧姆（Kaley Bloom）嚴重受傷。

布盧姆和康斯托克的遺孀雷蒙德（Caitlin Raymond）最近向普萊賽縣高級法院提起訴訟。他們要求Alpine Meadows公司賠償未指明的損失數目，罪名是疏忽、嚴重過失和違約。

訴訟稱，在康斯托克和布盧姆去滑雪的前一天，度假村已經關閉，經過幾天的大雪加上11到22英寸（28-56厘米）的積雪和大風，大大增加了雪崩風險。

根據布魯姆在2月2日提交的訴訟，Alpine Meadows「過早開放」，是為了應對公眾和經濟壓力，冷酷無情地無視危險的條件。

度假村此前在一份聲明中表示，雪崩發生在上午10點16分，該地區在當天向滑雪者和滑雪板愛好者開放之前，進行了雪崩說明工作。大多數購買滑雪場通行證的滑雪者必須簽署免責聲明，被警告參加冬季活動「可能很危險，有受傷或死亡的風險」。

但雷蒙德的訴訟說，度假村增加的風險超出了滑雪者通常承擔的風險。

在前一天關閉後，周五滑雪場的重新開放運行「創造了一個虛幻和魯莽的安全假象，」訴訟說。「不充分的緩解措施並沒有減少或減輕風險，反而進一步增加了風險，將一個危險的地區變成了一個致命的地區。」

度假村的發言人在一份電子郵件聲明中說，「雖然我們無法對正在進行的訴訟發表評論，但2020年1月17日對我們的團隊來說，是毀滅性的一天，我們將繼續與受影響的家人和朋友分享我們最深切的同情。」

滑雪 加州

上一則

牛年展望 華埠國際獅子會 持續關懷弱勢群體

下一則

獲提名衛生部長 貝塞拉參院聽證遭質疑

延伸閱讀

無視英國變種病毒肆虐 南加大熊湖滑雪場擠爆

無視英國變種病毒肆虐 南加大熊湖滑雪場擠爆
無視英國變種病毒肆虐 南加大熊湖滑雪場擠爆

無視英國變種病毒肆虐 南加大熊湖滑雪場擠爆
猶他州峽谷雪崩4死4傷 近30年最慘重

猶他州峽谷雪崩4死4傷 近30年最慘重
主人遇雪崩遭埋 忠犬狂吠「搬救兵」 保住2命

主人遇雪崩遭埋 忠犬狂吠「搬救兵」 保住2命
加州鬆綁居家令 風景區爆滿 遊客：好久沒見這麼多人！

加州鬆綁居家令 風景區爆滿 遊客：好久沒見這麼多人！
主人遇雪崩遭埋！忠心狗狂吠引路人注意後順利救出

主人遇雪崩遭埋！忠心狗狂吠引路人注意後順利救出

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損