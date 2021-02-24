雪崩遇難 家屬告太浩湖滑雪場過早開放、疏忽

雪崩導致滑雪者死亡，太浩湖滑雪場面臨訴訟。(美聯社）

去年在太浩湖滑雪 場雪崩中遇難的一名滑雪者的遺孀和朋友分別提起訴訟，指控該度假村疏忽，急於在不安全的條件下為通常是本季最繁忙的假日周末開放斜坡雪道。

加州 34歲的康斯托克（Cole Comstock）2020年1月17日在Alpine Meadows滑雪道上被捲入雪崩中。他的好友布盧姆（Kaley Bloom）嚴重受傷。

布盧姆和康斯托克的遺孀雷蒙德（Caitlin Raymond）最近向普萊賽縣高級法院提起訴訟。他們要求Alpine Meadows公司賠償未指明的損失數目，罪名是疏忽、嚴重過失和違約。

訴訟稱，在康斯托克和布盧姆去滑雪的前一天，度假村已經關閉，經過幾天的大雪加上11到22英寸（28-56厘米）的積雪和大風，大大增加了雪崩風險。

根據布魯姆在2月2日提交的訴訟，Alpine Meadows「過早開放」，是為了應對公眾和經濟壓力，冷酷無情地無視危險的條件。

度假村此前在一份聲明中表示，雪崩發生在上午10點16分，該地區在當天向滑雪者和滑雪板愛好者開放之前，進行了雪崩說明工作。大多數購買滑雪場通行證的滑雪者必須簽署免責聲明，被警告參加冬季活動「可能很危險，有受傷或死亡的風險」。

但雷蒙德的訴訟說，度假村增加的風險超出了滑雪者通常承擔的風險。

在前一天關閉後，周五滑雪場的重新開放運行「創造了一個虛幻和魯莽的安全假象，」訴訟說。「不充分的緩解措施並沒有減少或減輕風險，反而進一步增加了風險，將一個危險的地區變成了一個致命的地區。」

度假村的發言人在一份電子郵件聲明中說，「雖然我們無法對正在進行的訴訟發表評論，但2020年1月17日對我們的團隊來說，是毀滅性的一天，我們將繼續與受影響的家人和朋友分享我們最深切的同情。」