獲提名衛生部長 貝塞拉參院聽證遭質疑

貝塞拉在聯邦參議院衛生委員會為自己的醫療政策辯護。（美聯社）

加州 檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）獲總統拜登 提名為聯邦衛生與公共服務部部長，於2月23日在參議院接受聽證，不出所料遭受共和黨 議員質疑他支持墮胎的立場以及缺少醫學專業經驗。

在兩個半小時的參院衛生委員會聽證會上，最激烈的時刻是猶他州共和黨參議員羅穆尼（Mitt Romney）對貝塞拉反對禁止部分墮胎的法案提出質疑。

貝塞拉回應：「作為加州檢察長，我的工作就是遵守法律，確保其他人遵守法律。我們可能並不總是在前進方向上達成一致，但我認為我們可以在這些問題上找到一些共同點。」

羅穆尼說：「我認為我們可以在許多問題上達成共識。但在部分禁止墮胎法案問題上，聽起來我們不會達成共識。」

挺川派共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）批評：「貝塞拉是一名激進自由主義者，除了執行加州災難性的封鎖措施外，沒有真正的公共衛生經驗。貝塞拉將把我們在工作中獲得的健康保險置於危險之中。任何支持貝塞拉的參議員都將在下次選舉中面臨選民的清算。」

不過，如果民主黨團沒有議員跑票，拜登對貝塞拉的提名並不需要尋求任何共和黨議員支持就可以獲得參院最終通過。貝塞拉也將成為史上首位西裔的聯邦衛生與公共服務部部長。

在聽證會上，貝塞拉為自己擔任州檢察長和過去長期擔任眾議員期間的醫療健保相關工作經驗辯護。

貝塞拉說：「我理解擺在面前的巨大挑戰和莊嚴責任，…我已經準備好了履行聯邦衛生與公眾服務部部長的使命，增進全體美國人的健康和福祉。這是我的決心。」

貝塞拉提到他作為一名墨西哥移民的兒子所受的教育。他還提到了他父親最近去世以及母親生病時獲得醫療保險的情况。

貝塞拉還將於2月24日在聯邦參議院財政委員會接受聽證。屆時，財政委員會將為拜登對貝塞拉的提名進行首次表決。