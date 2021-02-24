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他騎單車被撞死…屋崙砸300萬加強35大道安全

記者劉先進／屋崙報導
屋崙投資300萬，在35大道建設減速帶、行人混合信號燈，左轉燈等，以降低車速，保障市民安全。（市府供圖）
屋崙投資300萬，在35大道建設減速帶、行人混合信號燈，左轉燈等，以降低車速，保障市民安全。（市府供圖）

2018年的7月27日，34歲的布希（Deontae Bush）騎自行車時在屋崙第35大道（35th Ave）被車撞死，留給家人無盡的悲傷。兩年半後，布希的家人、市長薛麗比、市議員加洛（Noel Gallo）和市消防局聯合宣布，在35大道推出多項安全措施，包括投資300萬元建減速帶、行人混合信號燈、左轉燈等，以降低這一事故高發路段的車速，保障市民安全。

屋崙市府的數據發現，全市占6%的街道，卻占了60%以上的嚴重和致命交通事故，這些區域是屋崙歷史上最缺乏服務的弱勢社區。市府希望分析數據，進而優先考慮重大安全投資。

在東18街（E. 18th St）和Mangels Ave間超1哩的第35大道上，市政部門裝了7個減速帶，以減緩交通速度。市府設置3個行人混合信號燈，讓步行的人通過減速和停止來安全過馬路。道路有7個閃光信標，提醒開車的人注意在人行橫道上行走的人。在第35大道和Foothill大道升級交通信號燈，包含安裝1個左轉彎指示燈，以改善轉彎時的行車安全。

這些改進措施投資約300萬元，由加州交通廳的聯邦公路安全改善計畫（HSIP）撥款。屋崙公投通過的Measure KK法案，也提供部分配套資金。

布希的家人在他去世後大力宣導改善交通安全。2019年，35大道就有一些設備升級，第35大道和Galindo 街的交叉口被更名為Deontae Bush Way。布希的妹妹麥克勒姆（Cherie McCullum）說，失去哥哥，是家庭的巨大損失。但同時，也很感激，哥哥的離去，可以幫助其他人，社區發生了很多積極的改變。她留下喜悅的淚水，「哥哥人很好，我知道他在天之靈一定很高興，他的生命傳遞了積極的訊息。」

市長薛麗比說，23日的行動，標誌著屋崙向更安全的步行、騎行或駕駛的街道邁出重要一步。解決屋崙交通安全中的諸多問題，需要奉獻、創新和對公平的堅定承諾。「只是，如今這些改變對布希和其他許多人來說已經太晚了，街道上的不安全狀況，為他們帶來了這樣的悲劇和痛苦。」

代表東屋崙和果谷區（Fruitvale）的議員加洛說，政府告訴民眾緊急時要打911，但對社區許多居民來說，每一天都是緊急情況，當他們撥打911時，為時已晚。大家須防止在街道上演悲劇。35大道上的這些改進是向前邁出的重要一步，但任重而道遠。他將與交通局、警方和其他部門合作，在春季通過安全屋崙街道計畫，希望防止嚴重和致命的交通事故，減少對非裔、印地安人等有色人種社區、低收入、老年人造成的傷害。

屋崙市長薛麗比（中）和35大道車禍受害者布希家人在一起。希望用新措施改進交通安全...
屋崙市長薛麗比（中）和35大道車禍受害者布希家人在一起。希望用新措施改進交通安全，減少事故發生。（市府供圖）
屋崙投資300萬元，在35大道建設減速帶、行人混合信號燈，左轉燈等，以降低車速，...
屋崙投資300萬元，在35大道建設減速帶、行人混合信號燈，左轉燈等，以降低車速，保障市民安全。（市府供圖）

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