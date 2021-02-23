北灣療養院 被控虐待87歲華婦

北灣一華人女子投訴說，她的祖母在北灣一護理機構受虐待。（電視新聞截圖）

一名87歲的華裔祖母在今年1月中風 後，被安置在北灣聖拉菲的史密斯牧場專業護理與康復中心（Smith Ranch Skilled Nursing & Rehabilitation Center）照顧。

家人說，她在住院的兩周時間裡受到虐待和忽視。家人提供的照片和視頻顯示，病人的一只手臂上有瘀傷；家屬說，這是因為一名工作人員用呼叫燈按鈕打了他們的祖母。

「當時非常心痛，因為我知道我奶奶是左側身體癱瘓，自己不能動。」孫女黃女士（Virginie Huang）說。「所以，如果有人打她，她無法保護自己。」

黃女士說，當她的母親向院方報告時，工作人員卻說傷害可能是病人自己造成的。

黃女士的奶奶在手機視頻中用粵語講述了護士如何打她。她唯一還聽使喚的手臂受了傷，讓家人很難相信是她自己打的。

黃女士說，在她奶奶短暫的住院期間，還發生了其他疏忽事件，包括三次從床上摔下來，以及給她奶奶喝滾燙的開水。

家人希望最起碼得到康復中心的道歉，並追究負責的工作人員的責任。

史密斯牧場專業護理與康復中心表示，所有關於虐待的指控都會被徹底調查，並報告給必要的機構。但由於隱私法和對居民和員工的尊重，中心不能對任何具體的指控發表評論。

聖拉菲警察 局在聲明中寫道：「聖拉菲警察局非常重視這種類型的報告。 我們已經指派了一名警探負責此案，他將調查此案的方方面面。如果我們能確定有充足的理由對此案涉案人進行逮捕，就會這樣做」。

「人們之所以要關心這件事，是因為這種情況可能發生在任何人身上，它可能發生在任何人的爺爺奶奶、或父母身上，甚至是你年紀大了之後，也可能發生在你身上。」黃女士說。

家人說，此後他們已經將祖母搬到了舊金山 的一家護理機構。到目前為止，她的精神和身體狀況都比較好。