我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

疫情影響 交不出房租 聖利安住提供緊急援助

記者劉先進／聖利安住報導
東灣聖利安住市府宣布，從19日起重新開放租房緊急援助計畫，以幫助受新冠疫情影響的合格租戶。（記者劉先進／攝影）
東灣聖利安住市府宣布，從19日起重新開放租房緊急援助計畫，以幫助受新冠疫情影響的合格租戶。（記者劉先進／攝影）

東灣聖利安住（San Leandro）市府宣布，從19日起重新開放租房緊急援助計畫，為受新冠疫情影響的合格租戶提供經濟援助。因疫情而失去收入並符合聯邦低收入要求的合格居民，可申請長達6個月的租金和水電賬單援助金。

每月的援助金將直接提供給房東、業主或水電等公用事業供應商。符合條件的居民，可用以解除2020年3月16日之後到期的租金和水電費的壓力。須在3月5日截至日前提交申請。

去年11月，市議會一致批准了聯邦疫情紓困法案社區發展專項第三輪撥款的額外聯邦資金，總計71萬1206元。再加上聯邦紓困法案原有的撥款，援助計畫的資金總額為116萬3178元。去年，計畫為83個市內家庭提供了約55萬的緊急租金和水電費援助。

符合條件的申請人須提交文件，證明因疫情而造成租賃和經濟困難，包括但不限於：失去或減少工作或工資，增加醫療或托兒費用，或失去托兒服務。房東須持有市內的現行營業執照。所有申請的租金和租賃協議均要核實。

該計畫由非營利性機構法律中心（Centro Legal de la Raza）管理。所有計畫的細節，包括資格要求、申請材料和提交截止日期，均可在官網網站上查閱：https://www.centrolegal.org/rental-assistance/。

市長卡特（Pauline Russo Cutter）表示，將繼續支持城市的低收入租房者，因為大家正在疫情帶來的前所未有的財務影響中艱難度日，希望這項計畫為居民和家庭提供急需的援助。

疫情 租金 低收入

上一則

華人社區領袖 郭宗政連任加州共和黨副主席

下一則

疫下就業難 屋崙推在線技能培訓平台

延伸閱讀

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
慶牛年 車遊羅蘭岡 集點12生肖

慶牛年 車遊羅蘭岡 集點12生肖
川普放寬水電限制政策 拜登擬重審修正

川普放寬水電限制政策 拜登擬重審修正
房東房客糾紛？戴士樂律師可幫您

房東房客糾紛？戴士樂律師可幫您
傑羅德律師樓解讀拜登移民政策

傑羅德律師樓解讀拜登移民政策
愛州聯邦眾議員6票險勝 眾院要查

愛州聯邦眾議員6票險勝 眾院要查

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表