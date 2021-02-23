疫情影響 交不出房租 聖利安住提供緊急援助

東灣聖利安住市府宣布，從19日起重新開放租房緊急援助計畫，以幫助受新冠疫情影響的合格租戶。（記者劉先進／攝影）

東灣聖利安住（San Leandro）市府宣布，從19日起重新開放租房緊急援助計畫，為受新冠疫情 影響的合格租戶提供經濟援助。因疫情而失去收入並符合聯邦低收入 要求的合格居民，可申請長達6個月的租金 和水電賬單援助金。

每月的援助金將直接提供給房東、業主或水電等公用事業供應商。符合條件的居民，可用以解除2020年3月16日之後到期的租金和水電費的壓力。須在3月5日截至日前提交申請。

去年11月，市議會一致批准了聯邦疫情紓困法案社區發展專項第三輪撥款的額外聯邦資金，總計71萬1206元。再加上聯邦紓困法案原有的撥款，援助計畫的資金總額為116萬3178元。去年，計畫為83個市內家庭提供了約55萬的緊急租金和水電費援助。

符合條件的申請人須提交文件，證明因疫情而造成租賃和經濟困難，包括但不限於：失去或減少工作或工資，增加醫療或托兒費用，或失去托兒服務。房東須持有市內的現行營業執照。所有申請的租金和租賃協議均要核實。

該計畫由非營利性機構法律中心（Centro Legal de la Raza）管理。所有計畫的細節，包括資格要求、申請材料和提交截止日期，均可在官網網站上查閱：https://www.centrolegal.org/rental-assistance/。

市長卡特（Pauline Russo Cutter）表示，將繼續支持城市的低收入租房者，因為大家正在疫情帶來的前所未有的財務影響中艱難度日，希望這項計畫為居民和家庭提供急需的援助。