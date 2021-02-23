疫情影響 聖利安住新規 為雜貨店員工漲薪5元

灣區一些城市出台新規，要求支持一線的零售行業的僱員，給他們額外增加時薪。（記者劉先進／攝影）

東灣聖利安住（San Leandro）市議會最近投票通過一項新的緊急法令「零售食品僱員危險報酬條例」（Retail Food Worker Hazard Pay Ordinance），要求雜貨店為全職和兼職員工臨時增加每小時5元的工資補償。市府希望透過此舉支持一線的零售行業的僱員，因為他們承擔著面向公眾的工作職責，接觸新冠病毒的風險更大。

緊急條例適用於全市範圍內任何雇用300名或以上員工的零售食品機構的員工，無論這些員工在哪裡工作。根據規定，按照加州 的防疫要求，只要阿拉米達縣處於黃色層級之外，將在120天內保持有效，或直到大多數員工接種疫苗為止。初步紀錄顯示，約有19家企業需要遵守規定，約2105名僱員有資格獲得加薪。屋崙市，南加州的蒙地貝婁（Montebello）和長堤 市（Long Beach）今年早些時候已通過類似的法令。

聖利安住副市長阿圭拉（Victor Aguilar）表示，在近一年的時間裡，雜貨店的僱員一直在忍受著疫情 給他們帶來的挑戰性工作環境。他們在為居民提供食品和基本用品的同時，表現出了很高的水準。這一行動將減輕雜貨店僱員對病毒的過度暴露，因為他們在此期間將不必從事兩到三份工作。市議會採取這一行動是對他們關鍵工作的認可。