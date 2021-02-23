疫下就業難 屋崙推在線技能培訓平台

因居家避疫，屋崙不少店鋪關門。市府推出在線職業技能學習平台。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市府22日宣布，市勞動力發展委員會（Workforce Development Board）和在線學習平台Metrix Learning合作，推出免費線上就業 技能培訓平台，幫助屋崙市民提高各種技能，獲得行業證書，進入新的職業，或在職業階梯上晉升。

Metrix Learning提供超過5000門課程，可獲得180多個行業證書，並提供英語、西班牙語和粵語的線上課程。全天候的自學課程讓用戶可以在方便的時候上課。註冊地址：https://oakland.metrixlearning.com/。

屋崙市長薛麗比表示，透過免費培訓平台，那些因居家避疫行業暫停而被裁員的屋崙人有了另一種資源來培養工作所需的技能。「我們希望支持居民重返工作崗位，並確保他們經歷一個充實的職業道路以及工作保障。」

屋崙在線技能培訓平台，資金來自加州政府撥付的疫情紓困 法案。平台有自我管理評估功能，有助於確定用戶的興趣和技能差距，並制定與其目標職業途徑相一致的個人培訓計畫。提供的基礎和入門課程涉及電腦技能、數字素養（digital literacy）、求職，以及商業寫作、問題求解（problem solving）、文化敏感性、商務禮儀、客戶互動、生產安全、解決衝突等基本技能。

認證範圍從商業軟體、IT/技術平台到專案管理和人力資源。有一周7天、每天24小時的輔導通道，可與熟悉認證內容的工作人員聯繫。每個行業認證數在課程數量和涉及的總培訓小時數上均有不同。屋崙市府提醒，用戶不會僅僅通過學習這些課程而獲得認證，必須在監考中心參加考試才能獲得最終的行業認證。考試費用不包括在Metrix許可證中。

Metrix旨在通過提高當今就業市場所需的技能來幫助下崗工人，同時Metrix向所有屋崙居民開放，包括成人和青年，無論就業狀況如何。市內企業主也可以為自己或員工使用此在線技能學習系統。屋崙市府表示，如果是成年人或青少年，需要更多個性化的幫助，請聯繫美國就業中心或青少年服務機構，網址為https://www.eastbayworks.com/。若市民沒有高速互聯網或電腦，可聯繫東灣工作網（eastbayworks.com）上列出的供應商，以協調使用設備。