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柯瑞缺陣、格林技犯 勇士遭黃蜂逆轉

記者劉先進／舊金山報導
格林在比賽倒數階段向裁判爭論叫囂吞下技術犯規出場，導致勇士輸掉比賽。（Getty Images）
格林在比賽倒數階段向裁判爭論叫囂吞下技術犯規出場，導致勇士輸掉比賽。（Getty Images）

金州勇士20日晚以100比102遭遇夏洛特黃蜂絕殺翻盤。比賽可謂波瀾起伏，全明星柯瑞賽前因身體不適臨時決定缺席。場上數次爭議判罰，扭轉局勢。

勇士末節一度領先10分，但被不斷追分。最後42秒，勇士2分優勢。維金斯（Andrew Wiggins）三分不中，雙方爭搶籃板後，裁判判罰爭球。跳球時，黃蜂的海沃（Gordon Hayward）倒地搶到籃板，格林爭奪，雙方抱成一團。結果裁判認為黃蜂叫暫停。格林大聲抱怨，被連吹兩個技犯，驅逐出場。黃蜂兩次罰球扳平，還獲得球權。最後9.3秒，羅齊爾（Terry Rozier）運球後壓哨絕殺，逆轉取勝。

被絕殺後，勇士教頭柯爾氣得將球踢飛。他說，格林犯了嚴重的錯誤（terrible mistake），被吹技術犯規，讓黃蜂罰球扳平，還獲得最後一攻的機會。

勇士遭遇背靠背兩連敗。黃蜂的羅齊爾三分11中8得到36分3籃板4助攻。勇士五人上雙，胡巴（Kelly Oubre, Jr.）25分6籃板2抄截，維金斯19分5籃板4助攻，帕斯卡（Eric Paschall）16分6籃板。

柯爾表示，在雙方跳球前，勇士的沃納梅克（Brad Wanamaker）拿到球，他試圖叫暫停（結果沒成功）。隨後黃蜂迫使這個回合變成跳球。看回放會發現，實際是球先出界，格林再碰到（指這次不該是爭球，應將球權給勇士）。「裁判做出了艱難的判罰。在我看來，最後一個回合（格林和海沃爭球躺在地上）應再次爭球。格林不該去抱怨吃到技犯。他知道犯下嚴重錯誤。讓對手連續兩罰扳平，還獲得球權最後一攻。」

柯爾說，作為教練，會去和格林溝通後面的錯誤，「他做得太出格了（crossed the line），這是最主要的。我們喜歡他的激情和能量，如果沒有他，勇士就不是現在這樣的球隊。但並不能給他越界的許可，他知道這一點。」

在夏洛特長大的柯瑞，賽前還參加了熱身。卻突然在開賽前，在勇士運動醫學總監塞納布瑞尼（Rick Celebrini）走入更衣室。球隊隨即宣布，他因身體不適缺席比賽。並非因為NBA新冠疫情規定。

柯爾說，柯瑞經歷了他慣常的熱身程式，感覺不好。於是他讓隊醫看了看。再試著熱身，還是感覺不行。球隊作出決定，不讓他上場。「我們將看看他接下來的幾天感覺如何。」

柯爾說，希望柯瑞周二面對紐約尼克能上場。傷病滿員的情況下，柯瑞本賽季打出耀眼數據，場均得到29.9分、6.2次助攻和5.4個籃板。

格林坐在地上和黃蜂隊球員爭球。（美聯社）
格林坐在地上和黃蜂隊球員爭球。（美聯社）
教頭柯爾說，格林犯了嚴重的錯誤，被吹技術犯規，讓黃蜂罰球扳平，獲得最後一攻機會。...
教頭柯爾說，格林犯了嚴重的錯誤，被吹技術犯規，讓黃蜂罰球扳平，獲得最後一攻機會。（記者劉先進 ／翻攝）
金州勇士20日晚以100比102遭遇夏洛特黃蜂絕殺翻盤。圖為比賽場面。（美聯社）
金州勇士20日晚以100比102遭遇夏洛特黃蜂絕殺翻盤。圖為比賽場面。（美聯社）

勇士 柯瑞 紐約

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