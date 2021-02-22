李天明提案 要求特許學校環境安全

李天明聯合賈西亞提出有關學校環境安全的法案。（李天明官網）

代表南灣的州議員李天明（Alex Lee）和代表洛杉磯 的州議員賈西亞（Cristina Garcia），聯合向州議會提出AB762法案要求特許學校和私立學校遵守與公立學校 相同的選址要求，以確保所有學生和學校雇員的健康和安全。

AB762法案要求私立和特許學校確定附近的空氣污染源，並與當地的空氣轄區諮詢，通過評估校園潛在的有害物質、有害排放物或有害廢物來滿足選址要求。 李天明表示，所有的學校都應該要達到同樣的安全標準，以確保所有兒童和學校教職員工免受有害物質的傷害。在不同類型學校上學的孩子不應該在安全上被差別對待。

現行法律要求公立學校在批准和建造新學校之前必須遵守相關準則。然而，在現行的法律框架之下，私立學校和一些特許學校在建造之前並不需要滿足相關的要求。議員們在聲明中表示，在現行的法規之下，學校有可能被建在危險排放物或廢棄物附近的不安全地點，對學生、教師以及學校雇員都會造成健康的威脅。

李天明表示，在佛利蒙，就有一個小學和中學就建在水泥廠旁邊。「接觸到這種程度的化學物質和灰塵會對正在發育的兒童產生不利影響。這些孩子每天上學都接觸到這些毒素，可能會導致發展和認知問題，以及以後的慢性疾病。」

賈西亞表示，現有的科學證據顯示，在受污染的土地上修建學校，會影響學生們的發展和學業成就。這對原本就處於弱勢的學生更不公平。「特許學校不是侵害孩子健康和安全的許可證。」

AB762法案是由灣區 空氣質量管理區（BAAQMD）所支持提出，將確保私立學校與特許學校的管理機構在確定所購買物業的環境與空氣環境安全之前進行購買，並且要向所在地的空氣汙染控制管轄區確定所購買物業是否存在有害物質，並且進行健康風險評估，以確定沒有重大污染源等。若有健康風險，應該採取糾正措施以減少有害排放。