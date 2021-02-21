我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

朱嘉文就任金山市府行政官 華埠社團慶祝

記者黃少華／舊金山報導
李婉兒（右）和李彪（左）呼籲各界支持朱嘉文（中）並積極訂餐支持康年海鮮酒家。（記者黃少華／攝影）
李婉兒（右）和李彪（左）呼籲各界支持朱嘉文（中）並積極訂餐支持康年海鮮酒家。（記者黃少華／攝影）

舊金山全僑祝賀朱嘉文（Carmen Chu）就任市府行政官的慶祝儀式2月20日在華埠康年海鮮酒家二樓宴會廳舉行。

受新冠疫情影響，此次活動僅邀請華埠各社團十多名人士出席現場活動，參加者戴口罩和保持社交距離的前提下合照及講話。

華協中心前行政主任方小龍牧師（Norman Fong）主持了此次活動。柔功門醒獅為此次活動助興。

駐美中華總會館六名主席團成員和通事劉榮浩出席活動。總董朱汝湛致詞說，朱嘉文此前擔任舊金山估值官時以專業的理財知識擴充了市府財政，並支持華埠小商業，尤其是支持包括康年海鮮酒家在內的華埠餐飲業送餐服務。朱汝湛讚揚朱嘉文有能力和才幹擔任市府行政官，認為這是華埠的光榮和僑胞的驕傲，為朱沛國總堂族人的驕傲。

舊金山中華總商會第一副會長黃英豪向朱嘉文贈送了一件十二生肖主題的T恤衫。

朱嘉文在講話時提到，她此前擔任市議員和估值官時就與華人社區建立了很深的感情，為社區提供了很多服務。她說，能在不同的公職上取得成績，有賴於與華人社區組織的合作並得到廣泛支持。尤其是在過去一年的新冠疫情大流行當中，她在社區的支持下領導經濟復甦小組致力於幫扶長者和家庭。她承諾在市府行政官的位置上繼續服務社區，尤其是支持華埠小商業。

2月25日下午5時，朱嘉文將首次以市府行政官的身分主持一場線上慶祝活動，通過Zoom平台進行雲直播。屆時將有舞龍舞獅等表演節目。市長布里德（London Breed）也將出席。駐美中華總會館、舊金山中華總商會、華埠商人協會、白蘭社區基金、亞太裔委員會、美化華埠行動委員會等機構聯合舉辦此次活動，祝賀朱嘉文擔任市府行政官。

負責策畫線上慶祝活動的市長辦公室亞裔事務主任李婉兒（Judy Lee）和康年海鮮酒家東主李彪表示，有百年歷史的康年海鮮酒家是華埠最後一家大型宴會餐廳。各界可於2月22日前訂餐，幫助康年海鮮酒家度過新冠疫情難關而繼續經營下去。訂餐電話是（415）234-7360，網址是http://bit.ly/3qEgmiT。舊金山市內的送餐時間是2月25日下午2時至4時，親自前往康年取餐的時間是當天下午3時至4時。

朱嘉文將於2月25日主持線上慶祝活動。（圖片由李婉兒提供）
朱嘉文將於2月25日主持線上慶祝活動。（圖片由李婉兒提供）
華埠各社區的代表祝賀朱嘉文就任市府行政官。（記者黃少華／攝影）
華埠各社區的代表祝賀朱嘉文就任市府行政官。（記者黃少華／攝影）

華埠 舊金山 疫情

上一則

私下批評嘲笑家長 東灣奧克利學委全體辭職

下一則

舊金山與聖荷西租金持續下跌 跌幅逾7%

延伸閱讀

研究：摩天高樓太沉重 惡化舊金山下沉壓力

研究：摩天高樓太沉重 惡化舊金山下沉壓力
紐約客談／擴大堂食 老牌中餐館的無奈

紐約客談／擴大堂食 老牌中餐館的無奈

「歡迎來華埠！」名人帶你吃美食、逛特色店家

「歡迎來華埠！」名人帶你吃美食、逛特色店家
華埠商改區徵暖心短句 獎勵百元禮品卡

華埠商改區徵暖心短句 獎勵百元禮品卡
金山鼓勵接種 往返疫苗站點公交免費

金山鼓勵接種 往返疫苗站點公交免費
爭議不斷 民眾發起罷免金山學區官員

爭議不斷 民眾發起罷免金山學區官員

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪