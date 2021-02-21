朱嘉文就任金山市府行政官 華埠社團慶祝

李婉兒（右）和李彪（左）呼籲各界支持朱嘉文（中）並積極訂餐支持康年海鮮酒家。（記者黃少華／攝影）

舊金山 全僑祝賀朱嘉文（Carmen Chu）就任市府行政官的慶祝儀式2月20日在華埠 康年海鮮酒家二樓宴會廳舉行。

受新冠疫情 影響，此次活動僅邀請華埠各社團十多名人士出席現場活動，參加者戴口罩和保持社交距離的前提下合照及講話。

華協中心前行政主任方小龍牧師（Norman Fong）主持了此次活動。柔功門醒獅為此次活動助興。

駐美中華總會館六名主席團成員和通事劉榮浩出席活動。總董朱汝湛致詞說，朱嘉文此前擔任舊金山估值官時以專業的理財知識擴充了市府財政，並支持華埠小商業，尤其是支持包括康年海鮮酒家在內的華埠餐飲業送餐服務。朱汝湛讚揚朱嘉文有能力和才幹擔任市府行政官，認為這是華埠的光榮和僑胞的驕傲，為朱沛國總堂族人的驕傲。

舊金山中華總商會第一副會長黃英豪向朱嘉文贈送了一件十二生肖主題的T恤衫。

朱嘉文在講話時提到，她此前擔任市議員和估值官時就與華人社區建立了很深的感情，為社區提供了很多服務。她說，能在不同的公職上取得成績，有賴於與華人社區組織的合作並得到廣泛支持。尤其是在過去一年的新冠疫情大流行當中，她在社區的支持下領導經濟復甦小組致力於幫扶長者和家庭。她承諾在市府行政官的位置上繼續服務社區，尤其是支持華埠小商業。

2月25日下午5時，朱嘉文將首次以市府行政官的身分主持一場線上慶祝活動，通過Zoom平台進行雲直播。屆時將有舞龍舞獅等表演節目。市長布里德（London Breed）也將出席。駐美中華總會館、舊金山中華總商會、華埠商人協會、白蘭社區基金、亞太裔委員會、美化華埠行動委員會等機構聯合舉辦此次活動，祝賀朱嘉文擔任市府行政官。

負責策畫線上慶祝活動的市長辦公室亞裔事務主任李婉兒（Judy Lee）和康年海鮮酒家東主李彪表示，有百年歷史的康年海鮮酒家是華埠最後一家大型宴會餐廳。各界可於2月22日前訂餐，幫助康年海鮮酒家度過新冠疫情難關而繼續經營下去。訂餐電話是（415）234-7360，網址是http://bit.ly/3qEgmiT。舊金山市內的送餐時間是2月25日下午2時至4時，親自前往康年取餐的時間是當天下午3時至4時。