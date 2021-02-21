我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

讀者來函／美收養韓童與Holt法案

李元慶供稿
李元慶。 (作者供圖)
李元慶。 (作者供圖)

說起美國家庭收養韓國兒童，必須提到浩爾特（Holt）夫妻，他們是俄勒岡州人，住在農村，男主人有個小木材廠，女主人是護士，主要在家看孩子，他們自己已經有了六個孩子。

韓戰過後，這對夫妻看了紀錄片「美國士兵的孩子們」（G.I. babies），深受感動。此紀錄片是講韓戰後美國士兵同韓國婦女在那裡留下的混血孩子的情況，許多不知道誰是父親，遭受社會歧視，許多落在了條件很差的孤兒院。

他們決定收養八個，收養孩子的美國人中，基督徒比例高。

可是政府允許嗎？他們給議員寫信，要求國會通過從韓國認養孩子的法案，居然成功了，而且這個法案的名字就是Holt法案。許多支持和欽佩者還成立了「Holt國際兒童服務」組織，接受捐款，成為非盈利組織，專門幫助收養兒童到美國，以後還發展到幫助這些孩子到歐洲。

一開始的收養許多是混血兒。在1955年收養的韓國6293名兒童中，59%是混血，41%是韓國人，之後慢慢都是韓國孩子了。

中國的棄嬰原因大家都知道，那麼韓國是為什麼呢？是韓國婦女對孩子的感覺同其他族裔不一樣嗎？我看到的解釋同中國人有相似之處，許多是私生子，或者家庭困難的，有殘疾的。私生子在韓國從小到大都會被歧視，因為就是就業，他們的家庭成員情況也很重要。

從50年代開始，韓國80%至90%的私生子都會被拋棄，而美國自己這個數據是1%。

很多研究表明韓國的家庭和社會壓力和對單親母親的白眼是主要因素，帶著拖油瓶的孩子，這些女性想成家非常困難。另外，很多棄嬰的父母雙全，被拋棄的原因也是各式各樣，貧困上重要原因。

還有分析認為從50年代開始的，美國和歐洲國家在韓國建立的良好收養機制也使得一些韓國人認為，被認養會給孩子帶來更好的生活條件和機會。

事實也是這樣，當然也有孩子長大後失落、尋根，要知道自己為什麼被拋棄等後果。

美國 中國 歧視

上一則

矽谷中心大型房地產開發案 城市催化劑基金2期募資啟動

下一則

聖荷西1天3起槍擊事件 1人受傷

延伸閱讀

重啟校園 紐森：預留10%疫苗給教師

重啟校園 紐森：預留10%疫苗給教師
移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡

移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡
臉書付費之爭 凸顯正規媒體遭打壓

臉書付費之爭 凸顯正規媒體遭打壓
打擊逃稅 羅康納提「阻止欺騙」法案

打擊逃稅 羅康納提「阻止欺騙」法案
韓皇室在美皇宮！千橡市買1260萬元豪宅 華人經紀成交

韓皇室在美皇宮！千橡市買1260萬元豪宅 華人經紀成交
金映玉、謝爾曼提案：恢復台灣WHO觀察員

金映玉、謝爾曼提案：恢復台灣WHO觀察員

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪