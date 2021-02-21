歧視暴力襲擊頻發 亞裔立法黨團譴責

亞太裔黨團成員集會，譴責針對亞裔的暴力事件，並且提出立法。（亞太裔立法黨團供圖）

加州 議會的亞太裔立法黨團（APILC）成員召開發布會，譴責最近針對亞裔美國 人的一連串暴力襲擊，提出解決此一日益嚴重危機的新立法。

邱信福（David Chiu）、土村（Al-Muratsuchi）提出的一項新法案「AB577」，即「557號議會法案」。將在加州的司法廳內建立一條全州範圍的仇恨犯罪 熱線求助電話。

邱信福說，在這種疫情大流行過程中，看到針對亞太裔社區的仇恨犯罪急劇上升，「我們不能袖手旁觀，讓這種情況繼續下去。採用集中式，全州範圍追蹤仇恨犯罪的方法，將使我們加州的社區更加安全。」

土村也說，仇恨犯罪在整個加州都在上升。根據南部貧困法律中心的最新數據，目前有超過72個仇恨團體在加州活動，數量是全美最多。土村指出，這個電話熱線將為民眾提供安全、匿名的方式舉報仇恨犯罪，畢竟許多人可能有文化或語言障礙，或者不信任當局，「我們都希望看到一個沒有仇恨的加州，這項法案將是實現此一目標的重大一步。」

「557號議會法案」的法案將要求司法廳建立免費電話熱線，供公眾舉報仇恨犯罪，並將受害者轉介到當地執法機構、服務和資源。該熱線服務時間為周一至周五上午9時至下午5時（聯邦和州的法定假期除外）。

殘疾人和不說英語的人都可以使用此熱線。最近在其他州和加州的部分地區，也建立了類似的熱線電話，其中包括舊金山以及東灣阿拉米達縣的地方檢察官辦公室。

根據Stop AAPI仇恨報告中心的說法，在新冠肺炎疫情期間，針對亞裔美國人的仇恨事件快速增加，全國有2800多個報告，光是灣區有700多個報告。