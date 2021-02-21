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加州州府華人線上春晚 熱鬧迎牛年

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
華裔社區領袖尹集成夫婦致辭。（視頻截圖）
華裔社區領袖尹集成夫婦致辭。（視頻截圖）

加州州府、大沙加緬度地區的華人，今年特別在網上舉辦春節聯歡晚會，熱鬧迎接牛年的到來。雖然這次無法實地舉辦晚會，但是線上的活動也依然準備了眾多的節目錄影，讓民眾能夠體驗過年的喜慶氣氛。

在州府的確非常活躍的華人春節聯歡會（CNYCA），從1998年開始就已經在舉辦春晚活動。面對疫情，今年也沒有中斷，現任的聯歡會會長王菊春表示，舉辦活動的首要考慮是社區的健康，由於目前新冠病毒，理事會投票決定將牛年的2021年的春晚活動改為網上舉行。

在今年的線上春晚中對過去的23屆的慶祝活動做了回顧，展示了往年的慶祝內容和資料。王菊春也特別強調，辭舊迎新，喜迎牛年歡送鼠年之際，不能忘記社區的抗疫英雄們，他們有些是一線醫治和護理新冠肺炎患者的白衣天使們，有些是首府地區不同組織的成員們，還有些是個人愛心捐助者們。

「他們捐贈並分發了成千上萬的醫用防護用品，給當地醫院和第一線必要的公共服務機構。我為這個社區對疫情所做的貢獻感到自豪，並向所有的CNYCA主辦單位致敬，他們團結了成員、盡自己的努力，為減慢新冠病毒傳播發揮了作用。」王菊春說。

加州州長紐森（Gavin Newsom）也為CNYCA發來賀函。州主計長余淑婷、州財務長馬世雲、州府科技廳長黃思敏、沙加緬度市市長史坦伯格（Darrell Steinberg），華裔社區領袖尹集成夫婦等，均有在網上活動中致辭。

1997年9月初，由黃秉聰、尹集慧提議，尹集惠、黃秉聰和段煉在尹集惠家的前院商討，在沙加緬度地區舉辦中國春節慶祝活動，決定邀請有關社團召開籌備會議。當時與會的代表來自麋鹿林華人聯誼會、加州中國土木工程師協會、美華協會、沙加緬度中華文化基金會、華人工商協進會、沙加緬度國語社、智慧中文學校等。

1998年虎年華人新春晚會於1月17日在麋鹿林的Laguna Town Hall舉行，此後傳統延續至今。今年線上的視頻可以在以下網址收看：https://www.youtube.com/watch?v=la2_Lad0MFg

今年沙加緬度的春晚改為網上舉辦。（CNYCA提供）
今年沙加緬度的春晚改為網上舉辦。（CNYCA提供）
春晚籌辦人員。（CNYCA提供）
春晚籌辦人員。（CNYCA提供）
現任的聯歡會會長王菊春 （視頻截圖）
現任的聯歡會會長王菊春 （視頻截圖）

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