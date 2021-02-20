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1645萬現金成交！宏達電買柏克萊商業大樓

編譯組／柏克萊19日電
宏達電在柏克萊美食區買下這棟三層樓的商業大樓。（取自Google地圖）
宏達電在柏克萊美食區買下這棟三層樓的商業大樓。（取自Google地圖）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，台灣消費電子產品巨擘宏達電子（HTC）最近在柏克萊買下一棟商業大樓，可能會將其虛擬實境子公司從舊金山搬到此處。

阿拉米達縣公共文件顯示，總部設於西雅圖的美國宏達電（HTC America Holding）最近在柏克萊人稱「美食溝」（gourmet gulch）的地區，買下Shattuck Ave一棟三層樓的建築。信使報表示，宏達電這項交易提高了他們將虛擬實境子公司Vive HTC從舊金山米慎區搬到柏克萊的可能。知情房地產人士表示，宏達電一直在尋找將Vive HTC搬出舊金山的方法。

這份1月25日遞交給阿拉米達縣的文件顯示，宏達電以1645萬元現金買下這棟面積約2萬7200平方呎的商業大樓，交易代表是SG Real Estate的經紀人山姆薩達（David Shamszad）和Ellwood Commercial Real Estate的經紀人卡米（Barbara Kami）。

商用房地產經紀人麥波尼（Don McBirney）說：「這是一個絕佳的地點，它靠近柏克萊市中心和柏克萊加大，區內有許多人氣餐廳。」

麥波尼指出，這棟大樓擁有地下停車場，Shattuck Ave是柏克萊北部著名的美食區，以主廚華特斯（Alice Waters）開設的Chez Panisse餐廳最為知名。

柏克萊加大 宏達電 HTC

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