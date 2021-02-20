非裔歷史月、農曆新年線上慶祝活動

舊金山市長布里德用廣東話向華裔社區拜年。（活動直播視頻截圖）

社區青年中心（CYC）與灣景區男青年會（Bayview YMCA）合作，於2月19日下午在線舉辦第11屆灣景區非裔 歷史月和農曆新年慶祝活動。這項一年一度的活動旨在慶祝兩種有著豐富歷史的文化，並通過教育繼續建立兩大少數族裔溝通的橋梁。

此次活動由灣景區男青年會高級總監霍普金斯（Gigi Hill Hopkins），以及新呼吸基金會（New Breath Foundation）創辦人暨主席鄭小飛（Eddy Zheng）共同主持。不少非裔和華裔的藝術家分別進行了兩種文化的展演。

舊金山 市長布里德（London Breed）在會上發言。她表示，過去一年非常困難，但隨著新冠疫苗愈發廣泛的接種，疫情 盡頭的曙光終於顯現。她指出：「我們有新的總統跟副總統，他們已迅速採取以公平為主的行動解決新冠疫情。我們一定盡快為民眾接種疫苗。」

布里德說：「亞裔和非裔社區在這些困難時期走在一起，以不同方式相互照顧。無論是確保鄰里、長者或殘障人士安好，或團結起來爭取種族和經濟公義，我們將要從疫情中站起來，而且將比以往更強大、更加有韌性。我們將會恢復過來，並讓人們在安全的情況下盡快回到工作崗位。我們能再次聚首，親身參與精彩的非裔歷史月和農曆新年慶祝活動。」

加州眾議員邱信福（David Chiu）和丁右立（Phil Ting）也先後致詞。

丁右立說：「許多歷史書上從未教過有關非裔的貢獻，在我們成長的過程中從未真正被談論過。因此，我們真正瞭解非裔歷史是很重要的。這樣，我們才能理解如何走到這一步的。」

已經退休的華協中心前行政主任方小龍牧師（Norman Fong）祝福各族裔「心想事成」。

舊金山市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）、市議會議長華頌善（Shamann Walton）、灣景區男青年會高級執行主任帕克（Tacing Parker）、護兒（Wu Yee）兒童服務執行長沃爾特斯（Monica Walters）也先後致詞。

社區青年中心董事局主席麥浩妍（Jaynry Mak）和行政主任溫靜婷（Sarah Wan）出席活動。

社區青年中心強調，她們每年為8000多名年輕人提供服務，是舊金山為數不多的機構之一，能滿足低收入、高需求和高風險的亞太裔、西裔和非裔青年人群需求。服務包括學術和大學諮詢、就業培訓、藥物濫用、暴力預防教育、危機干預和調解、領導力發展、科技和電腦培訓。