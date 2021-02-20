我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

香港駐舊金山經貿辦事處 線上春茗

記者黃少華／舊金山報導
麥德偉（左上）、曾舜雯（左下）、霍偉標（右上）、周瑞（鹿+生）（右下）在線上春茗舉杯慶祝農曆牛年。 （線上春茗截圖）
麥德偉（左上）、曾舜雯（左下）、霍偉標（右上）、周瑞（鹿+生）（右下）在線上春茗舉杯慶祝農曆牛年。 （線上春茗截圖）

香港駐舊金山經濟貿易辦事處於2月18日首次以視訊方式舉行春茗，與美國十個州180多名觀眾齊慶新春。處長曾舜雯說：「很高興有來自不同州的朋友參加這次活動。」

香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉、香港旅遊發展局美國幹事霍偉標、香港貿易發展局美洲首席代表周瑞𪊟，也分別於華府、洛杉磯、紐約參與此次春茗。他們與曾舜雯網上對話，分享香港的最新情況及對未來發展的看法。

香港是最早受新型冠狀病毒（COVID-19）影響的地方，特別行政區政府迅速推出相應措施，限制旅遊、訂立隔離檢疫政策、快速追蹤感染個案，務求以迅速應變、嚴陣以待、公開透明的策略應對，遏制病毒擴散。

麥德偉說：「香港會致力維持既有的強項，包括法治、司法獨立、自由貿易、投資政策、簡單低稅制、有利營商的投資環境，讓商務蓬勃發展，令香港整體經濟興旺。」

麥德偉和曾舜雯都指出，2021年將繼續面對挑戰和變數，但對於中國乃至全球的經濟審慎樂觀，預計下半年的經濟會有較明顯的復甦，香港隨之會有較大的經濟動力。他們期望新的一年與美國在貿易、藝術、文化、創科各方面都有更多合作機會。

與會嘉賓欣賞了一系列的表演。香港知名行政總廚游忠諭示範烹製兩道既傳統又創新的賀年菜式，更推薦配以美國出產的佳釀。大家還欣賞到香港調酒師周立韻示範四款揉合了傳統風味的創新賀年雞尾酒。

春茗以中樂演奏結束。由楊偉傑率領的中樂合奏五人組，以竹笛、琵琶、高胡、二胡、笙及揚琴演出多首樂曲，為節日增添不少氣氛。

香港 美國 投資

上一則

岡州總會館：盼華埠回歸繁榮正常生活

下一則

欣欣教育基金會：加強閱讀 未來一年工作重心

延伸閱讀

美眾院外委主席帶頭提決議案 譴責中國在港作為

美眾院外委主席帶頭提決議案 譴責中國在港作為
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制
鄺友信：吳俊偉接替易文耀 接掌中央警局分局長

鄺友信：吳俊偉接替易文耀 接掌中央警局分局長
人數占比47.1%、疫苗占比僅30.9%…金山亞裔長者疫苗分配量偏低

人數占比47.1%、疫苗占比僅30.9%…金山亞裔長者疫苗分配量偏低
華美協進社青雲獎 表彰5華人

華美協進社青雲獎 表彰5華人
舊金山男失蹤1個月 陳屍自家公寓狹窄空間

舊金山男失蹤1個月 陳屍自家公寓狹窄空間

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
前世界衛生組織代表，現居於灣區的流行病學專家布萊恩特，感歎疫情的前景難料。（Getty Images）

病毒不斷變種 流行病學專家嘆疫情前景難料

2021-02-16 13:00
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

2021-02-18 00:31
15日下午5時許，屋崙華埠發生一起搶劫，一女子相機被搶，劫匪甚至試圖用車撞女子。附近酒莊的華人東主衝出來見義勇為，為解救女子，開了四槍，嚇退劫匪。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

2021-02-17 00:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制