香港駐舊金山經貿辦事處 線上春茗

麥德偉（左上）、曾舜雯（左下）、霍偉標（右上）、周瑞（鹿+生）（右下）在線上春茗舉杯慶祝農曆牛年。 （線上春茗截圖）

香港 駐舊金山經濟貿易辦事處於2月18日首次以視訊方式舉行春茗，與美國 十個州180多名觀眾齊慶新春。處長曾舜雯說：「很高興有來自不同州的朋友參加這次活動。」

香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉、香港旅遊發展局美國幹事霍偉標、香港貿易發展局美洲首席代表周瑞𪊟，也分別於華府、洛杉磯、紐約參與此次春茗。他們與曾舜雯網上對話，分享香港的最新情況及對未來發展的看法。

香港是最早受新型冠狀病毒（COVID-19）影響的地方，特別行政區政府迅速推出相應措施，限制旅遊、訂立隔離檢疫政策、快速追蹤感染個案，務求以迅速應變、嚴陣以待、公開透明的策略應對，遏制病毒擴散。

麥德偉說：「香港會致力維持既有的強項，包括法治、司法獨立、自由貿易、投資 政策、簡單低稅制、有利營商的投資環境，讓商務蓬勃發展，令香港整體經濟興旺。」

麥德偉和曾舜雯都指出，2021年將繼續面對挑戰和變數，但對於中國乃至全球的經濟審慎樂觀，預計下半年的經濟會有較明顯的復甦，香港隨之會有較大的經濟動力。他們期望新的一年與美國在貿易、藝術、文化、創科各方面都有更多合作機會。

與會嘉賓欣賞了一系列的表演。香港知名行政總廚游忠諭示範烹製兩道既傳統又創新的賀年菜式，更推薦配以美國出產的佳釀。大家還欣賞到香港調酒師周立韻示範四款揉合了傳統風味的創新賀年雞尾酒。

春茗以中樂演奏結束。由楊偉傑率領的中樂合奏五人組，以竹笛、琵琶、高胡、二胡、笙及揚琴演出多首樂曲，為節日增添不少氣氛。