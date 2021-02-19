加州DMV合作系統遭駭 百萬人個資恐洩漏

加州車輛管理局(DMV)可能有數百萬加州駕駛人的個人信息被駭客竊取。 （美聯社）

本月早些時候，一家與加州 車輛管理局(DMV)簽訂合同的公司遭遇安全洩漏後，數百萬加州駕駛人的個人信息可能被駭客獲取。

執法部門和聯邦調查局（FBI）正在調查一起勒索軟件攻擊事件，目標是西雅圖一家辦理帳單和報表處理的公司—自動資金轉移服務公司。官員們說，車管局 車輛記錄可能被暴露，其中包含姓名、地址、車牌號和車輛識別號碼。一般來說，勒索軟件攻擊會感染並鎖定電腦或網絡，並要求支付費用，系統才能重新工作。

車管所發言人戈爾（Anita Gore）表示，此次洩漏可能會影響到所有過去20個月內註冊過車輛的加州人，估計有3800萬條記錄被洩漏，但是車管局的系統沒有被入侵。

「我們正在調查此次事件，以便迅速搞清楚它對加州人會有何種影響，」車管局主任戈登（Steve Gordon）在一份聲明中說。「我們已在研究及實施更多的措施，加強安全性，保護車管局和與我們簽訂合同的公司所持有的信息。」

車管局在接到潛在洩漏可能的通知後，立即停止了向該公司的所有數據傳輸。戈爾說，客戶的社會安全號碼、支付信息、出生日期、選民登記信息、移民身分和駕照信息沒有被洩漏，因為車管局沒有與供應商分享這些數據。

車管局自2019年起與自動基金公司簽訂合同，將客戶的地址與美國郵政 服務數據庫進行交叉參考，以確保車輛註冊更新通知書郵寄到正確的地址。該機構表示，它正在啟動與另一家公司的緊急合同，以防止服務中斷。

員正在審查該公司的流程，以確定需要採取哪些安全強化措施來防止未來再出現洩漏。

「雖然目前沒有跡象表明洩漏的信息已被用於任何不法目的，但車管局敦促民眾向執法部門報告任何可疑的活動，」戈爾說。