格林因傷缺席、內線無人…勇士三軍用命 19分逆轉熱火

圖為柯瑞(右)在比賽中對抗熱火大將阿德巴約。(美聯社)

格林因傷缺席、內線無人的金州勇士 ，在最多落後19分的情況下，17日晚在延長賽以120比112逆轉戰勝邁阿密熱火。勇士三軍用命，眾志成城，有四人得分超20分。柯瑞 三分球20中5，入帳25分7籃板11助攻、胡巴（Kelly Oubre, Jr.）23分8籃板、維金斯( Andrew Wiggins )23分8籃板、貝茲莫（Kent Bazemore）26分8籃板3助攻3抄截、帕斯卡（Eric Paschall）11分。

熱火的巴特勒（Jimmy buttler）15中6入帳13分12籃板11助攻。巴特勒去年總冠軍賽和湖人鏖戰六場，打出驚世駭俗的表現，本賽季卻因為新冠防疫 規定屢次缺陣。最近也創下一個尷尬紀錄，過去四場比賽拿到三次大三元，球隊卻經歷三連敗，只排名東區第11位，是否能進季後賽還懸而未決。

勇士內線人手急缺，新秀懷斯曼( James Wiseman )、老將魯尼（Kevon Looney）都因傷病缺席。格林賽前右腳踝酸痛，賽前臨時宣布不上場，勇士完全以無中鋒的小個陣容迎戰。結果熱火大將阿德巴約（Bam Adebayo）在內線予取予求（全場24分，勇士內線少了14分），球隊三分線外也手感滾燙。勇士一度落後19分，下半場奮起直追，將比賽拖入延長賽。柯瑞在包夾後，數次將球分給貝茲莫，後者上籃得到4分，將比數反超，關鍵時刻柯瑞命中兩記三分，維金斯命中空位三分，勇士獲勝。

教頭柯爾表示，這是一場非常精彩的取勝，勇士在上半場打得很努力，只是沒命中投籃。對手半場領先15分，但球隊還是感覺能贏。下半場勇士保護好籃板，避免犯規給熱火罰球，「我們整個賽季沒有三連勝（目前兩連勝），希望客場開局面對魔術可以贏球，達到目標。」

柯爾說，球隊替補表現優異。維金斯和胡巴有關鍵投籃，貝茲莫表現難以置信，末節最後幾分鐘，他連續命中，幫助球隊爬坡追分；柯瑞打出典型風格比賽，他投出了賽季中期最差表現，但依然能命中三個關鍵投籃，幫球隊獲勝。

勇士贏球也傳來好消息，懷斯曼將在接下來的連續四個客場中復出，格林也可能對陣魔術上場。柯瑞第七次入選全明星，且第七次作為首發。