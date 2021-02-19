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華埠新展覽 探討亞裔性別多樣化

記者李晗 / 舊金山報導
「WOMEN 我們：From Her to Here」的藝術展覽，將會在線上先行。圖為Huang Meng Wen，Suits and Corsages，2015 - 2021。（取自中華文化中心網站）
「WOMEN 我們：From Her to Here」的藝術展覽，將會在線上先行。圖為Huang Meng Wen，Suits and Corsages，2015 - 2021。（取自中華文化中心網站）

位於華埠的舊金山中華文化中心（CCC）舉辦新的展覽，探討亞裔的性少數以及女性主義。展覽有實體也有網上的部分，但是現在因應疫情，則是網上先行。

這個名為「WOMEN我們：From Her to Here」的藝術展覽及系列項目，致力探索在酷兒（Queer）及女性社區中的主體性與歸屬感。此次群展關注亞裔離散視角，展出影像及電影作品、 混合媒介裝置、攝影、繪畫等。作品來自灣區台灣、香港等多元化的性少數族群，以及女性藝術家和藝術團體。

這是中華文化中心「WOMEN我們」（中文同音字包含兩重含義：「女性」或「我們」）的第三次系列展。此展覽是一個探索女性主義、性別多樣化和性別平等的平台。

此次系列群展中，「我們」代表主體性與歸屬感，公開肯定對持久安全的實體與心理空間的迫切需求，以此滋養酷兒與女性主義創造力和文化的成長。

策展人梁凱瑤闡述了她的願景：「超越性別，我想要展現的酷兒性是一種感知力，一種理解和質疑我們周遭環境的方式。亞裔酷兒文化產物的存在是獨特的，但並未被重視，它存在於主流酷兒話語和亞裔文化身分之間的空間。」

中華文化中心總監梁凱欣表示，中華文化中心致力於為幫助藝術家成長、為社區發聲、鼓舞LGBTQ+ 的話語權、女性和藝術家的發展。她認為，「WOMEN我們」是對平等和社會公義的發聲。

「WOMEN我們：From Her to Here」將與當地及國際嘉賓合作，舉辦一系列名為「構建富有創造力的 安全空間」為題的線上公共活動，合作夥伴包括：Queer Women of Color Media Arts Project (灣區)、 流動閱酷（香港&溫哥華）、上海酷兒（上海）、多元成展（台灣）。

展期自2021年2月19日至8月28日。請訪問www.cccsf.us查詢展覽信息。實體畫廊空間參觀將根據舊金山市許可及加州居家令規定於2021年春季開放。展覽實體預約參觀制度，確保安全。觀眾可在畫廊重新開放後，上網免費預約。

亞裔 台灣 灣區

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