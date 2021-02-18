保護亞裔長者 灣區300人站出來
當看到一段令人不安的視頻，一位84歲泰裔老人在舊金山的人行道上被推倒在地並最終傷重不治時，屋崙居民阿澤維多（Jacob Azevedo）本能地感到不安，這已是他在一小時內從社交媒體上看到的第二段無端攻擊亞裔老人的視頻。
自從中國武漢爆發新冠病毒疫情、緊接著疫情傳遍全世界之後，美國各地針對亞裔和太平洋島嶼裔社區民眾的騷擾和暴力事件，便迅速增加。
根據一個記錄反亞裔仇恨和歧視的聯盟「停止亞裔仇恨」（Stop AAPI Hate）的報告，在2020年3月19日至12月31日疫情期間，來自47個州和哥倫比亞特區的反亞裔仇恨的第一手報案超過2808件，其中7.3%的事件涉及60歲以上的亞裔長者。
最近灣區亞裔長者遇襲事件的激增，引起社區團體和活動家的關注。對此類暴力事件感到忍無可忍的阿澤維多在社交媒體上提出，願意陪伴屋崙華埠附近任何有需要的人一起行走，幫助他們感受安全。
「我並不打算成為某種義務警員，」26歲的阿澤維多說，「我只是想給人們提供某種安慰。」
他的想法很快就在整個社區引起了共鳴，幾天內就有近300名志願者主動聯繫他，願和他一起保護社區，這個項目現在叫「屋崙的同情心」。
西語裔的阿澤維多認為，現在是所有少數族裔群體聲援美國亞裔社區的時刻。他說，來自各不同種族背景和年齡的人都和他一樣，願意伸出援手，他們都有同樣的願望，希望幫助支持亞裔社區。
「要想讓這裡成為一個更安全的社區，我們大家都要齊心協力。」阿澤維多說。
「屋崙的同情心」小組計畫在周六（20日）與志願者團體一起，在屋崙街頭正式啟動該項目，他們希望繼續提高社區對於這個問題的重視和支持。
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