保護亞裔長者 灣區300人站出來

數百人自願護送美籍亞裔老人，幫助保護他們的安全。 (取自臉書)

當看到一段令人不安的視頻，一位84歲泰裔老人在舊金山的人行道上被推倒在地並最終傷重不治時，屋崙 居民阿澤維多（Jacob Azevedo）本能地感到不安，這已是他在一小時內從社交媒體上看到的第二段無端攻擊亞裔 老人的視頻。

自從中國武漢爆發新冠病毒疫情 、緊接著疫情傳遍全世界之後，美國各地針對亞裔和太平洋島嶼裔社區民眾的騷擾和暴力事件，便迅速增加。

根據一個記錄反亞裔仇恨和歧視的聯盟「停止亞裔仇恨」（Stop AAPI Hate）的報告，在2020年3月19日至12月31日疫情期間，來自47個州和哥倫比亞特區的反亞裔仇恨的第一手報案超過2808件，其中7.3%的事件涉及60歲以上的亞裔長者。

最近灣區亞裔長者遇襲事件的激增，引起社區團體和活動家的關注。對此類暴力事件感到忍無可忍的阿澤維多在社交媒體上提出，願意陪伴屋崙華埠附近任何有需要的人一起行走，幫助他們感受安全。

「我並不打算成為某種義務警員，」26歲的阿澤維多說，「我只是想給人們提供某種安慰。」

他的想法很快就在整個社區引起了共鳴，幾天內就有近300名志願者主動聯繫他，願和他一起保護社區，這個項目現在叫「屋崙的同情心」。

西語裔的阿澤維多認為，現在是所有少數族裔群體聲援美國亞裔社區的時刻。他說，來自各不同種族背景和年齡的人都和他一樣，願意伸出援手，他們都有同樣的願望，希望幫助支持亞裔社區。

「要想讓這裡成為一個更安全的社區，我們大家都要齊心協力。」阿澤維多說。

「屋崙的同情心」小組計畫在周六（20日）與志願者團體一起，在屋崙街頭正式啟動該項目，他們希望繼續提高社區對於這個問題的重視和支持。