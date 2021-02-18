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舊金山聖彼得和保祿教堂 神父染疫亡

編譯組／舊金山17日電
舊金山北岸社區的聖彼得和保祿教堂因爆發疫情而關閉，日前一神父死於新冠病毒。 （取自教堂官網）
舊金山北岸社區的聖彼得和保祿教堂因爆發疫情而關閉，日前一神父死於新冠病毒。 （取自教堂官網）

舊金山一位神父在他的教堂暫時關閉一周後死於新冠病毒（COVID-19），該教堂至少有三名神父和神職人員的病毒檢測呈陽性。

根據這個北岸區的教會在其網站上的聲明，聖彼得和保祿教堂的斯坦恩（Bob Stein）神父在周二凌晨去世。

「感謝這麽多人為我們這些病毒檢測呈陽性的神職人員和工作人員送來的祈禱和支持，我們被深深地感動了，」該教會在其網站上說。「請為他的靈魂安息祈禱，」教會補充道。

聖彼得和保祿教堂已將原定上周日(14日)的開放時間推遲至下周二(23日)，而教會的直播禮拜將繼續舉行。教會被指在疫情期間一再規避新冠病毒衛生條例，市律師夏雷拉（Dennis Herrera）不得已向舊金山大主教區發出停止教堂禮拜的禁令。

教堂之前還舉行了一場估計有100人參加的婚禮，導致至少10名客人的冠狀病毒檢測呈陽性。

聯邦最高法院允許加州再次舉行室內宗教儀式，推翻了州長紐森制定的全州禁令。據美國國家公共廣播電台報導，首席大法官羅伯茨（John Roberts）說，該禁令顯示出 「對攸關利益的尊重與考量不足」。

舊金山市大主教區不要求天主教徒參加教堂實體禮拜，即使舉行，也建議縮短時間短及減少次數。他們還建議年齡較大和有風險的教友留在家中。

「得知聖彼得和保祿教堂的一位慈幼會神父去世的消息，我們非常難過」，大主教區發言人波茨（Jan Potts）說。「我們一直在為他和教區神職同事及宗教兄弟祈禱，現在為他的靈魂永遠安息祈禱。」

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