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東灣第四起野狼咬人 DNA證實同一隻狼

編譯組／灣區17日電
東灣發生第四起野狼咬人事件，證實都是同一隻野狼所為。（Getty Images）
東灣發生第四起野狼咬人事件，證實都是同一隻野狼所為。（Getty Images）

東灣16日再度發生野狼咬傷人事件，法醫進行DNA檢測後發現，此次事件與前三次事件都是同一隻野狼所為。

16日遭野狼咬傷的是一名住在東灣莫拉卡（Moraga）的三歲女童。這是莫拉卡、拉法耶（Lafayette）和奧倫達（Orinda）地區從去年7月起到現在發生的第四起野狼咬傷人事件。加州漁獵局（Department of Fish and Wildlife）隊長佛伊（Patrick Foy）說：「這些受害者的傷口都是刺穿皮膚的咬傷。」

事件發生後，漁獵局連夜進行DNA檢測，佛伊對結果不感到意外。

佛伊說：「我們猜想可能是同一隻野狼，因為絕大部分的野狼對人類避之唯恐不及，人們很少會看見牠們。不過，我們必須竭盡資源找出關聯性，這就是我們為何進行DNA檢測的原因。」

當局正在搜尋這隻攻擊人類的野狼，捕捉後將賜牠安樂死，然後檢查牠是否感染了狂犬病。

16日的攻擊事件發生於上午約8時30分，地點靠近Campolindo Drive和Calle La Montana交叉口，當時受害女童和母親正走在路上。警方表示，這隻野狼最後被人目擊在Calle La Montana上往北奔跑。

檢測 DNA 加州

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