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勇士大勝騎士 格林砲轟聯盟雙重標準

記者劉先進 ／舊金山報導
格林賽後火力大開，批評聯盟的雙重標準。（記者劉先進 ／翻攝）
格林賽後火力大開，批評聯盟的雙重標準。（記者劉先進 ／翻攝）

金州勇士15日晚主場以129比98大勝克利夫蘭騎士。柯瑞19中13得到36分2籃板6助攻。格林拿到6分8籃板16助攻，助攻追平生涯最高紀錄。他賽後呼籲NBA聯盟不要用雙重標準對待球員和球隊。當球隊要交易某個球員那時，他甚至不能上場打球。當球員要交易時，就被斥責為不專業。

柯瑞連續10場比賽至少以50%的命中率得到25分或以上，是NBA歷史上後衛第二的紀錄。第一是籃球之神喬丹，他連續11場比賽用50%以上的命中率得到至少25分以上。

但賽後格林3分鐘的直言，卻成為焦點。原來，對手騎士中鋒德拉蒙德（Andre Drummond）被騎士通知將要交易，所以不能上場。只是穿便服坐在板凳席上。格林賽前還和他有簡短交流。賽後他火力大開，「我想談談一些真正令人困擾的事情，聯盟中球員的待遇問題。看看德拉蒙德，在比賽時坐在場邊，因為球隊要交易他，就只能穿著便服。當哈登（James Harden）要求交易時，人們就怪場上吊兒郎當，沒人為他說話。他因為想去不同的球隊而被所有人詆毀。然而一支球隊卻可以說，我們想交易一個人，他就得坐在板凳席。」

格林說，球員交易都很突然。巴恩斯（Harrison Barnes ）比賽打到一半被送到板凳席上。卡珍斯（DeMarcus Cousins ）在全明星賽後接受採訪時發現自己被交易了。「而我們繼續讓這種情況發生。如果我發聲，就可能被罰款。但球隊可以出來說，在交易球員時就不讓他打球。」

格林認為，球員需要得到同樣的尊重、同樣的權利。當球員希望離開時，不能因此就成了全世界最壞的人。而球隊可以想交易，就交易，還要球員保持出色的體型和專業態度。聯盟要保護球員，避免再出現如此尷尬的時刻。

柯瑞 NBA 喬丹

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