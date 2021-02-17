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貨運巨頭達飛 開通中國、屋崙直達貨運航線

記者劉先進／屋崙報導
屋崙港表示，貨運巨頭達飛，開通其首條連接中國和屋崙的直達貨運航線。（取自屋崙港官網）
屋崙港表示，貨運巨頭達飛，開通其首條連接中國和屋崙的直達貨運航線。（取自屋崙港官網）

屋崙港宣布，全球領先的航運和物流公司達飛海運集團（CMA CGM）正式開通其第一條連接屋崙和亞洲，也是連接中國和屋崙的直達貨運航線服務。首個貨運船隻AFRICA FOUR號上周已抵達。

屋崙港海事總監布蘭德斯（Bryan Brandes）說，新航線開闢意味著很多可能性，客戶可以通過首航大大縮減將產品送到消費者手中的運輸時間，也可以利用屋崙的鐵路網絡，將貨物送達美國內陸。

這條貨運航線，每周一次，將中國的上海、深圳鹽田和台灣高雄港與屋崙連接起來。航線的船舶將從亞洲直航屋崙港，然後停靠西雅圖，再返回亞洲。屋崙成為新航線在美國的首站，屋崙港稱之為「金門大橋服務計畫」（Golden Gate Bridge Service）。新航線有望增加屋崙的集裝箱貨運量。

航線內運營的船隻規模，可容納5000到6000個20呎的集裝箱。中轉時間上，深圳鹽田至屋崙12天，上海至屋崙17天，屋崙至台灣高雄19天。

屋崙港表示，首站服務預計也將增加港口的鐵路貨物運輸量。以芝加哥或孟菲斯等內陸目的地為目的地的進口貨物，通常在西海岸卸貨並通過鐵路運輸。由於鐵路增加了運輸時間，首站服務至關重要，屋崙港有充足的鐵路運力來運輸內陸貨物。

屋崙港的首站服務是對美國電子商務顯著增長的回應，分銷商將倉庫設在港口附近，以接觸西部各州的線上托運人，而「金門大橋服務計畫」將為線上零售商提供巨大價值，因為他們的貨物可以在船舶停靠的美國首站卸貨。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）對新貨運航線的開通表示祝賀。她表示，這項服務標誌著屋崙港在全球貨物運輸供應鏈中的重要地位，對屋崙和整個地區來說，意味著經濟機會。

達飛海運集團美國和北美總裁阿爾德里奇（Ed Aldridge）表示，集團很高興推出這項金門大橋服務，因為正在尋求新的方式為客戶提供差異化的服務、快速的運輸時間和高效的內陸目的地。集團期待與屋崙港緊密合作，幫助客戶提高貨物進入市場的速度，為供應鏈注入更多的一條龍服務機會。

屋崙 航線 美國

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