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去年引進…金門公園摩天輪 去留爆爭議

編譯組 / 綜合報導
去年引進金門公園的摩天輪，去留問題引起爭議。（取自SkyStar Wheel臉書）
去年引進金門公園的摩天輪，去留問題引起爭議。（取自SkyStar Wheel臉書）

舊金山的金門公園（Golden Gate Park）去年迎來了一個新地標——摩天輪（Ferris wheel）。本來這個大型遊樂設施是為了給民眾帶來歡樂，但是因為這個，它在公園內是去是留的問題，引爆爭議。

去年是金門公園建成150周年的紀念，因此市府特別在去年3月引進了一個大型摩天輪作為慶祝的一環。這個摩天輪由SkyStar公司運作，高達150呎。因為疫情，這個摩天輪自去年引進之後，幾乎沒怎麼開放過，預計會在今年2月末的時候再度重啟，民眾可以購買門票乘坐，票價12至15元不等。

本身這個摩天輪大約只會在金門公園內停留一年左右，但是最新的公園局方案顯示，將會把這個摩天輪的停留之日延長至了2025年3月。一下子，爭議的聲音四起。

金門公園選區的兩位市議員潘正義（Dean Preston）和陳詩敏（Connie Chan）均提出了反對或者質疑的聲音。他們的意見主要集中於摩天輪在金門公園接近四年的延長時間過長，同時附近的居民對於摩天輪的噪音、光亮也有反對聲音。

「正如一個選民跟我說的，金門公園是一個公園，而不是一個遊樂園。」潘正義表示。

同時有環保團體Sierra Club等也反對延長，認為摩天輪產生的光害（Light pollution）問題對於附近的鳥類、其他野生動物都有不良的影響。

然而，也有附近居民發起簽名，支持延長這個摩天輪繼續留在金門公園。組織簽名的蔣炩（Jane Natoli）表示，反對摩天輪的聲音「荒謬」，這個摩天輪並不會永遠留在那。

具體的開放日期、購票詳情，民眾可以登錄網站：https://www.skystarwheel.com/ 查詢。

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