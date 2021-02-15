韓華基金會與僑路基金會 新春愛心送餐給醫護

韓華基金會與僑路基金會趁著中國新年，送餐給第一線的醫護人員。（李競芬提供）

韓華基金會與僑路基金會近30個社團，從2020年新冠狀病毒（COVID-19）期間開始，號召購買口罩、防護服、護目鏡等個人防護用品（PPE）捐贈給一線醫護人員、必要工作者、老人中心 、無家可歸者等，共計100多次。農曆新年到來，兩基金會再次聯手送愛心食物小包給醫護人員，希望趁新春獻愛心，共同抗疫。

韓華基金會理事長高玉祥表示，由於新冠狀病毒肆虐，許多餐館難以為繼。因此，韓華基金會捐贈資金給餐館老闆準備食物，再將餐點捐贈給一線醫護人員，由僑路基金會負責包裝、分發。

中國 新年到來，韓華基金會及僑路基金會聯手送愛心食物包到柏克萊「Alta Bates Summit」醫療中心的急診部門，由醫院代表伊頓（Jim Eaton） 接受。

僑路基金會共同主席李競芬在除夕帶領義工徐毅、陳茜、宋敏、傅雨紅準備食物。她表示，愛心食物小包中除了三明治外，還有水、橘子、小點心及裝著發財元寶的特色紅包，象徵財源廣進、新春快樂。

僑路基金會代表趙湘君、袁文表示，2021年是關鍵的一年，僑路基金會與韓華基金會再次聯手籌款，目標二萬元，訂購餐館便當，每1000美元 就可以送給一個醫院的加護病房（ICU）部門，2萬美元可以送20個醫院ICU部門，並且可以增加餐館的外賣。

韓華基金會會長吳金柱表示，韓華基金會希望「好事大家一起來做」，幫助餐館老闆與第一線的醫護人員，希望民眾踴躍捐錢，「1塊錢不嫌少，1000元不嫌多。」