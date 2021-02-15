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杜蘭特首回灣區 勇士全隊不吝讚美和感謝之詞

記者劉先進 ／舊金山報導
圖為比賽中杜蘭特(中)防守柯瑞(右)。(美聯社)
圖為比賽中杜蘭特(中)防守柯瑞(右)。(美聯社)

在大年初二13日的焦點戰中，金州勇士1117：134不敵布魯克林籃網。被嚴防死守的柯瑞三分9中2得到27分5助攻。胡巴（Kelly Oubre, Jr.）17分，維金斯17分，格林6分7籃板8助攻。

2019年總冠軍賽跟腱斷裂、休戰一年的勇士舊將杜蘭特，首次在灣區迎戰老東家，砍下20分5籃板6助攻。賽後教頭柯爾、格林都稱讚他的表現和曾經對球隊的貢獻。哈登（James Harden）19分8籃板16助攻，厄文（Kyrie Irving）23分5籃板4助攻。

杜蘭特賽後表示，懷念在勇士的時光，學到很多，餘生受用。（記者劉先進 ／翻攝）
杜蘭特賽後表示，懷念在勇士的時光，學到很多，餘生受用。（記者劉先進 ／翻攝）

缺兵少將的勇士得分壓力巨大，柯瑞打出MVP賽季後的最佳表現，場均得分聯盟第二，拿下29.9分5.4籃板5.9次助攻的驚人數據，三分命中率42.9%，三分命中總數聯盟第一，三分平均距離生涯最遠，不少是迎著防守人高難度出手。考慮到柯瑞的超級三分表現，籃網的防守策略是無限換防，且對位者占據圈頂高位貼緊柯瑞，不讓他輕鬆出手三分。利用杜蘭特對位格林，遇到他和柯瑞擋拆，杜蘭特用長臂罩住柯瑞。

籃網籃底沒有護框大將，柯瑞衝到油漆區，予取予求，他兩分球8投全中。但籃網不讓柯瑞帶動其他隊友，也不讓他利用三分打出勇士慣有勢頭。替補帕斯卡（Eric Paschall）可用運動和投射能力懲罰對位者，勇士也能用精準的傳切得分，但戰術掩蓋不了缺少湯普森後得分能力的平庸，三分集體啞火，34中9，命中率僅僅26.5%。

反觀籃網，先發五虎全都得到15分以上，三分39中16，命中率41%。尤其是杜蘭特、哈登和厄文，均有無差別單打能力，勇士好不容易團隊配合得分，這三人中的任意一人可投籃，可過人，可後撤步三分，迅速將比數拉開。

勇士在首節首個暫停播放視頻，感謝杜蘭特對球隊的貢獻（三次總冠軍賽，兩次總冠軍）。賽後，杜蘭特一一擁抱教頭柯爾、柯瑞、湯普森和格林。從教練到球員，對杜蘭特不吝讚美和感謝之詞。

教頭柯爾說，很高興看到杜蘭特健康、打出高水準的比賽。「杜蘭特來到灣區，為我們貢獻了難以置信的籃球表演，球隊能做的就是張開雙臂歡迎。一個人三年來為球隊奉獻一切，留下毀滅性傷病再離開，應該收穫如此多的愛。」

格林賽後也稱讚杜蘭特的得分能力。（記者劉先進 ／翻攝）
格林賽後也稱讚杜蘭特的得分能力。（記者劉先進 ／翻攝）

格林說，全世界沒人防得住杜蘭特，籃網在東部是眾矢之的，是很多球隊希望打敗的對手。

杜蘭特表示，他日前和同是跟腱撕裂的湯普森聊天多次，探討如何康復。「懷念在勇士的時光，學到很多，餘生受用。」

柯瑞 勇士 厄文

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