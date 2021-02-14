疫情下過春節 聖荷西章先生 為媽媽安全不聚餐

疫情之下，中餐館生意冷清，但新年期間仍有許多餐館開門，提供外賣服務，許多餐館服務人員節日也要上工。(Getty Images)

住在聖荷西 的章先生一家，於五年前自上海移民來灣區 。在往年，章先生一家人都會在農曆春節期間與同住在聖荷西的母親家，一起過新年。但今年，因為疫情 的緣故，即使是同在一個城市近在咫尺，章先生還是決定留在家中自己過年，以避免新冠疫情的風險。

章先生的母親屬於聖縣疫情接種的優先年齡階層裡面，但目前只接受了第一針疫苗注射，仍然面臨到極大的健康風險。章太太Connie表示，「我婆婆已經八十多歲了，我們很擔心，如果跟往年一樣聚餐的話，會使得婆婆面臨到更大的健康風險。」

Connie本來在電話公司擔任接線部門經理的工作。由於疫情的影響，Connie決定從電話公司辭職。Connie跟記者表示，因為本身有基礎疾病，如果在疫情下堅持去電話公司工作，會十分危險。「我周圍的許多朋友都辭職了，新冠十分危險。」

Connie一家現在都依賴於聯邦失業津貼生活著，而這一失業補助津貼將於3月14日到期。

同樣住在聖荷西市的大學生小李一家對記者表示，今年的春節與以往相比並沒有很大的不同。小李來自勞工階層的家庭，父母在餐館業工作。與往年相同，無論是除夕還是初一，都是餐館最忙碌的日子，小李的父母都依然要去餐館上班。與以往不同的是，作為一線工作者的小李父母，今年需要戴著口罩在餐館工作。雖然聖荷西最近通過了為雜貨店工作的員工加時薪3元的決定，但在餐廳工作的小李的父母並不會從這一法條中受益。