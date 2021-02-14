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疫情下過春節 華人避疫悶了一年 規畫年底出遊

記者李榮／灣區報導
夏威夷是很多人的旅遊首選，也有華人已經在規畫疫情後的報復旅遊。（讀者提供）
夏威夷是很多人的旅遊首選，也有華人已經在規畫疫情後的報復旅遊。（讀者提供）

今年農曆春節是新冠肺炎（COVID-19）在灣區爆發之後，自去年3月居家避疫命令以來大家碰上的第一個春節，也象徵了灣區民眾幾乎是被「禁足」近一整年。雖然疫情尚未結束，但疫苗已經逐漸依照順序施打中，也讓很多人已經在規畫疫情趨緩後的出遊行程。

「真的是悶太久了。」住在桑尼維爾的陳京潔指出，原本每年都會出城三到四次的探親與旅遊，但過去一年哪裡也不能去，非常不習慣。而且因為防疫的關係，連過農曆新年都沒找朋友到家中一起吃飯，簡直悶壞了。但還好疫苗已經逐漸上路，而且效果看來不錯，確診人數與住院人數都有下降，因此全家人已經在準備接下來的旅遊行程了。

她表示，等到疫情趨緩後，第一個要去地方就是夏威夷，預計在年底前往。因為夏威夷距離適中，搭飛機五小時就到了，而且還是在美國境內，不需要擔心國際旅遊的不確定性。更何況，夏威夷充滿海島風情，四季去都不錯，孩子們也都很喜歡。

陳京潔指出，現在因為還在疫情之下，航空與旅遊業都很不景氣，也還能找到不少促銷。不久前她利用信用卡優惠，用六折的價錢買了航空公司的禮物卡，再用禮物卡來訂購本來就已經很便宜的機票，等於雙重折扣。飯店的部分，就交給女兒來安排，「一家人在農曆新年期間，沒有出門，留在家規畫下一趟的旅遊行程，也是一個特殊的疫情回憶。真的希望新冠疫情趕緊過去！」

疫情 遊行 夏威夷

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