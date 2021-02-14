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疫情下過春節 東灣華人保持社交距離 簡單相聚

記者劉先進／專題報導
農曆新年，不少華人購買年桔裝點節日氣氛。（記者劉先進／攝影）
農曆新年，不少華人購買年桔裝點節日氣氛。（記者劉先進／攝影）

東灣華人田霞表示，疫情期間的中國新年，過得很特別。考慮到防疫要求，幾個時隔一年沒見面的朋友，在保持社交距離的情況下簡單聚了聚，也讓孩子一起玩耍，緩解居家避疫的苦悶和社交焦慮症。

田霞說，新冠疫情爆發後，灣區很快實行居家避疫，多數人都在家工作，只是偶爾出去買菜或做運動。幾個朋友也有一年時間沒見面，而大家的孩子本來是好朋友，也都沒見面。考慮到農曆新年是華人最重要的日子，所以買了年桔裝點節日氣氛。每個家庭都帶了食物過來，簡單的聚了聚，在此過程中保持社交距離，符合防疫要求。

田霞說，疫情中沒有去餐館點菜，她從附近大華超市買了幾樣菜，雖然都是冷凍的，但加熱後味道不錯。一隻烤魚，佐料齊全，放在爐子熱了後，色香味俱佳。一個紙盒子，包含小龍蝦、粉絲扇貝，包裝很好，微波爐一熱，讓人大快朵頤。「疫情中，中餐行業也在與時俱進，考慮到大家不去餐館，而是設置了簡單方便的速食，味道一樣好。」

田霞表示，朋友之間的聊天，離不開自己和孩子。從華人自身角度看，大家都利用疫情時間，給自己充電。有朋友40多歲了，居然準備考取電腦碩士，還在專心學習數據分析、人工智慧（AI）。讓人感歎華人善待自己、不浪費時間。

而孩子聚會，也分外熱鬧。有的孩子在學奧數，有的孩子繼續練習體育技能，增強體魄，在一些比賽上初露鋒芒。「這次聚會，部分原因也是為了孩子，他們長時間沒有社交活動，多數時間對著電腦學習，可能有社交焦慮症。小傢伙都是好朋友，只是在一起打過遊戲，有一年時間不見面。見了面，躲在後院烤東西吃，笑得嘎嘎叫，別提有多開心了。」

疫情 華人 社交距離

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