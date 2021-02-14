疫情下過春節 華埠散房家庭 享用豐盛盆菜過新年

工作人員在準備盆菜，等待散房家庭領取。（BeChinatown提供）

過年期間，能夠享用一份豐盛的盆菜，除了飽餐一頓，也能夠增添節日氣氛。舊金山「美化華埠 行動委員會」（BeChinatown）組織籌款，向華埠超過300個散房（SRO）家庭派發了盆菜，讓他們能夠過上一個飽足的新年。

美化華埠行動委員會首先通過網路Gofundme籌款，收到接近1萬7000元的款項，此外還有線下的善心人士捐款，最終促成了本次的盆菜捐贈活動。他們將會和華埠的餐廳合作，製作這些盆菜。據委員會的志願者李永明（Myron Lee）的介紹，他們與華協中心合作，把超過300份的盆菜送給了低收入 、散房的家庭，尤其是那些有17歲以下的孩子的家庭。

華埠的散房家庭在疫情 期間尤其脆弱，他們因為都擠在狹小的空間內，共用洗手間、廚房等，感染風險很高。委員會的志願者Doug Mei也說，為散房家庭提供盆菜，不僅能夠讓他們可以暫時離開逼仄的共用廚房，同時也能夠讓他們獲得一份「奢侈」，享用那些帶有吉祥寓意的菜餚。一份盆菜中，會有鮑魚、蝦、雞、「發財豬手」以及蔬菜等等。更重要的是，讓他們感受到來自社區團體和華埠愛心人士的關懷和溫暖。

此外，不少低收入家庭以及居住在女子收容所的居民，都獲得了禮品卡，讓他們可以選購自己心儀的新年禮物。在委員會的幫助之下，華埠也將會裝上「中國結」的裝飾，增添文化氣氛。