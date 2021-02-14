我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

疫情下過春節 華埠散房家庭 享用豐盛盆菜過新年

記者李晗 / 舊金山報導
工作人員在準備盆菜，等待散房家庭領取。（BeChinatown提供）
工作人員在準備盆菜，等待散房家庭領取。（BeChinatown提供）

過年期間，能夠享用一份豐盛的盆菜，除了飽餐一頓，也能夠增添節日氣氛。舊金山「美化華埠行動委員會」（BeChinatown）組織籌款，向華埠超過300個散房（SRO）家庭派發了盆菜，讓他們能夠過上一個飽足的新年。

美化華埠行動委員會首先通過網路Gofundme籌款，收到接近1萬7000元的款項，此外還有線下的善心人士捐款，最終促成了本次的盆菜捐贈活動。他們將會和華埠的餐廳合作，製作這些盆菜。據委員會的志願者李永明（Myron Lee）的介紹，他們與華協中心合作，把超過300份的盆菜送給了低收入、散房的家庭，尤其是那些有17歲以下的孩子的家庭。

華埠的散房家庭在疫情期間尤其脆弱，他們因為都擠在狹小的空間內，共用洗手間、廚房等，感染風險很高。委員會的志願者Doug Mei也說，為散房家庭提供盆菜，不僅能夠讓他們可以暫時離開逼仄的共用廚房，同時也能夠讓他們獲得一份「奢侈」，享用那些帶有吉祥寓意的菜餚。一份盆菜中，會有鮑魚、蝦、雞、「發財豬手」以及蔬菜等等。更重要的是，讓他們感受到來自社區團體和華埠愛心人士的關懷和溫暖。

此外，不少低收入家庭以及居住在女子收容所的居民，都獲得了禮品卡，讓他們可以選購自己心儀的新年禮物。在委員會的幫助之下，華埠也將會裝上「中國結」的裝飾，增添文化氣氛。

華埠 低收入 疫情

上一則

疫情下過春節 東灣華人保持社交距離 簡單相聚

下一則

疫情下過春節 華人避疫悶了一年 規畫年底出遊

延伸閱讀

溫暖除夕夜 46號美食店為遊民送熱飯

溫暖除夕夜 46號美食店為遊民送熱飯
中華公所舞獅迎春 盼牛轉乾坤

中華公所舞獅迎春 盼牛轉乾坤
華埠黃顯護遊樂場翻新重開 內外耳目一新

華埠黃顯護遊樂場翻新重開 內外耳目一新
非裔社區領袖 盼與亞裔合作抗仇恨暴力

非裔社區領袖 盼與亞裔合作抗仇恨暴力
春節

春節
疫後重建 舊金山中華總商會盼為華埠帶來生機

疫後重建 舊金山中華總商會盼為華埠帶來生機

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
被人從背後推倒受輕傷的華人長者王先生表示，希望嫌犯被起訴，也將站出來指證對方，讓他繩之以法，不再害人。（記者劉先進 ／攝影）

太太下巴都碎了 屋崙華埠被推倒華人：一定出來指證嫌犯

2021-02-08 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答