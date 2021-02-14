疫情下過春節 舊金山李彩娜：雲聚會送福字 買花過新年

李彩娜書寫福字來祝福大家新年健康快樂。（圖片由李彩娜提供）

今年是新冠疫情 全球大流行以來的首個農曆新年。舊金山 列治文長者中心職員李彩娜表示，她目前居家工作，所以和家人一起過新年，反而有更多時間陪伴家人，也會留一些時間給不同住的長輩打電話拜年。她往年都是在工作中度過農曆新年。

李彩娜和妹妹每年都會製作一些新年手工和寫一些揮春布置家裡，也會教長輩製作一些拜年的短視頻，為親友送上新年祝福。雖然這個新年不能串門拜年或回中國過年，今年大年初一，她和大中華區兩岸三地的親朋好友「雲聚會」，一起聊聊團年菜品、說說電視節目、玩玩遊戲等，顯得格外熱鬧和特別。

受疫情影響，李彩娜在這個農曆新年不計畫與親戚聚餐，因為防疫意識不能鬆懈，一切以安全為主。團年飯也一切從簡，少做煎炸的食物，保持清淡的飲食習慣，讓身體保持最佳的健康狀態。她說，會挑選簡單又有寓意的菜色為主，像清蒸魚、生菜、蝦、雞、年糕等。雖然現在很少出門，她也在大年初一穿新衣服，希望新年新氣象，送舊迎新。

春天的舊金山特別漂亮，她希望農曆新年的周末可以和家人一起去金門公園散步，觀賞木蘭花，一起感受春暖花開的新年新氣象。

李彩娜強調，春節的「儀式感」要從佈置年花開始。她往年都會去華埠 辦年貨和買年花，而今年會在就近的超市購買。她購買了寓意「步步高升」的劍蘭和「花運連連」的蝴蝶蘭。

今年，李彩娜家裡特別購買了一些新家具，去舊迎新。她希望更換一些家具，換一個積極的心情迎接新的一年。