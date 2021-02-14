我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

疫情下過春節 舊金山李彩娜：雲聚會送福字 買花過新年

記者黃少華／舊金山報導
李彩娜書寫福字來祝福大家新年健康快樂。（圖片由李彩娜提供）
李彩娜書寫福字來祝福大家新年健康快樂。（圖片由李彩娜提供）

今年是新冠疫情全球大流行以來的首個農曆新年。舊金山列治文長者中心職員李彩娜表示，她目前居家工作，所以和家人一起過新年，反而有更多時間陪伴家人，也會留一些時間給不同住的長輩打電話拜年。她往年都是在工作中度過農曆新年。

李彩娜和妹妹每年都會製作一些新年手工和寫一些揮春布置家裡，也會教長輩製作一些拜年的短視頻，為親友送上新年祝福。雖然這個新年不能串門拜年或回中國過年，今年大年初一，她和大中華區兩岸三地的親朋好友「雲聚會」，一起聊聊團年菜品、說說電視節目、玩玩遊戲等，顯得格外熱鬧和特別。

受疫情影響，李彩娜在這個農曆新年不計畫與親戚聚餐，因為防疫意識不能鬆懈，一切以安全為主。團年飯也一切從簡，少做煎炸的食物，保持清淡的飲食習慣，讓身體保持最佳的健康狀態。她說，會挑選簡單又有寓意的菜色為主，像清蒸魚、生菜、蝦、雞、年糕等。雖然現在很少出門，她也在大年初一穿新衣服，希望新年新氣象，送舊迎新。

春天的舊金山特別漂亮，她希望農曆新年的周末可以和家人一起去金門公園散步，觀賞木蘭花，一起感受春暖花開的新年新氣象。

李彩娜強調，春節的「儀式感」要從佈置年花開始。她往年都會去華埠辦年貨和買年花，而今年會在就近的超市購買。她購買了寓意「步步高升」的劍蘭和「花運連連」的蝴蝶蘭。

今年，李彩娜家裡特別購買了一些新家具，去舊迎新。她希望更換一些家具，換一個積極的心情迎接新的一年。

疫情 舊金山 華埠

上一則

疫情下過春節 李兆祥向華埠遊民派送睡袋、紅包

下一則

華埠戶外用餐壁畫添彩 女畫家展創意也籲防疫

延伸閱讀

春節送暖 核桃學區華裔家長會新年團拜暨謝師宴

春節送暖 核桃學區華裔家長會新年團拜暨謝師宴
春節放鞭炮 霾害更嚴重 北京空氣汙染更慘

春節放鞭炮 霾害更嚴重 北京空氣汙染更慘
3星警司法拉盛拜年 承諾嚴打仇恨犯罪

3星警司法拉盛拜年 承諾嚴打仇恨犯罪
眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年

眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年
紐約學生電台連線台灣ICRT 介紹春節習俗

紐約學生電台連線台灣ICRT 介紹春節習俗
佛光山三寶寺 法會、藝文等多元活動迎牛年

佛光山三寶寺 法會、藝文等多元活動迎牛年

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
被人從背後推倒受輕傷的華人長者王先生表示，希望嫌犯被起訴，也將站出來指證對方，讓他繩之以法，不再害人。（記者劉先進 ／攝影）

太太下巴都碎了 屋崙華埠被推倒華人：一定出來指證嫌犯

2021-02-08 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答