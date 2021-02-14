華埠戶外用餐壁畫添彩 女畫家展創意也籲防疫

三位藝術家與官方和社區代表祝福華埠居民安全過年。（記者黃少華／攝影）

舊金山 中華文化中心於2月12日（農曆大年初一）在華埠 舉行記者會，宣布三名女性新晉藝術家在戶外用餐設施所作的壁畫。

出生於關島並移民來灣區的華裔藝術家徐其謙（Christina Xu），畫作在乾尼街631號。她描繪了一雙手打開一個幸運籤語餅，籤語呼籲公眾居家避疫以挽救生命，鼓勵訂外賣以保障健康。

在灣區出生長大的華裔藝術家黃停雲（Samantha ），畫作在企李街760號。她的幾幅畫作描繪了疫情 之下一家人團聚的景象，公眾同時以遠程方式向親友拜年。

藝術家Nal Margolin的畫作在積臣街699號。她描繪了多條寓意「年年有餘」的金魚。

舊金山中華文化中心執行總監梁凱欣（Jenny Leung）主持本次記者會。

舊金山中華文化中心策展人梁凱瑤（Hoi Leung）表示，通過與各藝術機構、社區機構和餐飲業者合作舉辦此次壁畫展示活動，希望提醒公眾以安全防疫為前提，開開心心過好農曆新年。她說，記者會上推介的三幅壁畫都有健康指引的元素。她很高興看到不少餐飲業者積極讓壁畫描繪在戶外用餐設施上。

代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）、經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）資深計畫經理陳嘉霖（Francis Chan）、舊金山創意團美繪空間（Paint the Void ，San Francisco Creative Corps）代表Inga Bard、Yerba Buena藝術中心代表Anna Lisa Escobedo先後在記者會上發言。

陳嘉霖表示，經濟及勞動力發展辦公室通過舊金山創意團，為美繪空間提供10萬元撥款。這是一個全新試點計畫，旨在招募壁畫師，向公眾宣傳防範「新型冠狀病毒」（COVID-19）的安全意識，同時在疫情時期為他們提供收入機會。

美繪空間現正甄選和招募30名壁畫師以及配對壁畫場地，尤其注重COVID-19確診率偏高的社區。目前，已經有29塊場地和27位壁畫師得到確認，分別在訪谷區、米慎區、灣景區、華埠、Dogpatch、南市場區、西增區、市中心、田德隆區和Marina區。

迄今為止，12位壁畫師已經完成了12幅壁畫創作。其中，就包括與舊金山中華文化中心合作，選出3名壁畫師在華埠3塊場地的創作。