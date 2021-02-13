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中國高校校友會聯合會 線上晚會賀新春

記者陳程威／舊金山灣區報導
中國高校校友會聯合會於美西周日晚間六點舉行新春語言類節目晚會。（校聯會提供）
中國高校校友會聯合會於美西周日晚間六點舉行新春語言類節目晚會。（校聯會提供）

值此新春之際，中國高校校友會聯合會定於2月13（周六）、14（周日）兩天，舉行兩場Zoom迎春晚會，周六晚美西時間晚6:00時舉行新春歌唱晚會，周日美西時間晚同一時間舉行新春語言類節目晚會。期待於各位好朋友們一起共慶佳節！

中國高校校友會聯合會會長陳醉霜表示，過去的一年，無論是對於灣區的華人還是校友會的校友們來說，都遭受了嚴重衝擊。在武漢疫情危急的時刻，校聯會搜索全球戰略物資支援武漢與中國各地，搭建交流平台，與願為因疫情受到衝擊的各地區提供捐贈的各校友會，共同分享醫療資源和物流信息。當疫情在美國各地蔓延開來的時候，校聯會水將防疫物資先後向各校友會和個人先後發放了三次，盡量滿足校友的需求。同時，也通過向社區和公共服務機捐贈物資等行為來支援奮戰在一線的醫護人員。

中國高校校友會聯合會於美西周六晚間六點舉行新春歌唱晚會。（校聯會提供）
中國高校校友會聯合會於美西周六晚間六點舉行新春歌唱晚會。（校聯會提供）

陳醉霜同時介紹了新一年的工作，包括因應疫情影響，舉行線上的就業內推等職場交流活動。同時，舉辦小範圍的男女校友線上聯誼活動等。校聯會也希望在疫情趨緩後，可以舉行中秋燒烤等團體活動。陳醉霜說，校聯會也會繼續積極的鼓勵校友們參與到當地社區的事務上來，鼓勵華裔積極參政且發出華人的聲音。

中國高等院校校友會聯合會成立於2006年，至今已有14年的歷史。是中國大陸留學生在海外成立的第一個中國高等院校校友會聯合會。在舊金山灣區華人社區中影響深遠，是本地最大和最有影響力的華人社團之一。聯會下擁有四十多個中國頂尖高校的校友會，共有約3萬多校友，遍布矽谷的各行各業。

中國 疫情 華人

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