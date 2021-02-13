疫後重建 舊金山中華總商會盼為華埠帶來生機

市長布里德向舊金山中華總商會會長區國雄頒發賀狀。（記者黃少華／攝影）

在舊金山 中華總商會2月12日的新春團拜活動中，舊金山市長布里德（London Breed）向會長區國雄頒發賀狀，對總商會的會務及其對華埠 在農曆牛年的經濟恢復給予期許。

區國雄表示，新冠疫情讓華埠小商業在過去的農曆鼠年傷害很大，尤其是極度低迷的餐飲業。他說，華埠的商戶10家有9家處於關門歇業或者生意冷清的狀態。因此，總商會選擇在大年初一舉辦大型戶外慶祝活動，希望為華埠帶來生氣和信心。

對於華埠商業在新一年恢復正常的可能性，區國雄認為，這需要看市府抗疫措施的成效，以及是否對華埠小商業是否有充分的關懷和支援。

區國雄指出，總商會目前已經與華協中心合作，透過向一些大企業籌款來支援華埠小商業，尤其是支持華埠餐飲業給長者和散房低收入家庭的送餐服務，維持基本經營。

第一副會長黃英豪說，基於防疫的限制，總商會在往年主辦的舊金山農曆新年大巡遊將不會以現場形式在今年呈現。不過，在2月20日（周六）晚上6時至8時，KTVU Fox 2和KTSF 26兩家電視台將遠程播出巡遊特別節目。當天下午4時30分還將通過facebook.com/chineseprade播出預演節目。

從即日起至3月14日，總商會在舊金山全市不同地點展出11頭牛的雕塑 作品。活動結束後，這些牛雕塑將被捐贈給本地的非牟利機構進行拍賣，收益將惠及非牟利機構的運營。

此外，總商會將於本周末和下周末在舊金山27號碼頭展示花車，具體時間是這四天的中午12時至晚上8時。