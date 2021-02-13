遏仇恨犯罪 加州州議員提AB 557法案

邱信福認為有必要通過新熱線在全加州範圍內追踪仇恨犯罪。（州議會記者會直播視頻截圖）

加州 州議會亞太裔核心小組的全體議員於2月12日召開記者會，譴責過去一段時間針對亞太裔居民的暴力行為急劇上升。代表舊金山 的州眾議員邱信福（David Chiu）和代表托倫斯（Torrance）的州眾議員村土康郎（Al Muratsuchi）為此提出AB 557法案。

AB 557法案要求，在加州司法廳內部設立一條面向全加州的免費熱線，讓公眾舉報仇恨犯罪 ，並將受害者直接轉介到當地執法部門、服務和資源部門。熱線將於每周一至周五上午9時至下午5時開通，但聯邦和加州的法定公眾假日除外。殘疾人士和不會說英語的人士都可以使用這條熱線。

因全國範圍內的仇恨犯罪有所增加，最近在其它州和加州一些地區也建立了類似的熱線電話，包括舊金山和阿拉米達縣地檢長辦公室。

邱信福表示：「在這次疫情大流行過程中，我們看到針對亞太裔社區的仇恨犯罪出現了可怕的上升。我們不能袖手旁觀，任由這種情況繼續下去。有一個集中的、全加州範圍內的方法來追蹤仇恨犯罪，將使加州所有的社區更安全。」

村土康郎說：「不幸的是，仇恨犯罪在整個加州都處於上升態勢，包括在南灣。事實上，根據南方貧困法律中心的最新資料，加州目前有超過72個仇恨團體在活動。這在全國是數量最多的。該熱線將為人們舉報仇恨犯罪提供一個安全、匿名的場所。其中許多人可能面臨文化或語言障礙，或者可能不信任警方。我們都希望看到一個沒有仇恨的加州。這項法案將是實現這一目標的一大步。」

根據「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）報告中心的統計，在新冠疫情期間，針對亞太裔的仇恨事件急劇增加。全國範圍內有2800多起報告，其中700多起在舊金山灣區。最近在舊金山灣區發生的仇恨案件導致幾名長者死傷。其中，84歲的泰國移民拉塔納帕克迪（Vicha Ratanapakdee）在自家車庫門前遇襲身亡。