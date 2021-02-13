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非裔社區領袖 盼與亞裔合作抗仇恨暴力

記者陳程威／屋崙報導
非裔社區領袖洛克特譴責針對華人的暴力行為，呼籲團結一致。（道德信仰聯盟官網提供）
非裔社區領袖洛克特譴責針對華人的暴力行為，呼籲團結一致。（道德信仰聯盟官網提供）

針對亞裔尤其是華裔的犯罪近期在灣區激增，對此，來自道德信仰聯盟（Director of Faith Alliance for a Moral）的非裔社區領袖洛克特（Saabir Lockett）在接受記者採訪時表示，非裔社區跟亞裔特別是華裔社區應該團結在一起。洛克特表示，「針對華人的暴力行為是種族主義與犯罪」，「暴力行為在我們這個社會中是沒有容身之地的，非裔社區譴責所有針對亞裔特別是華裔的犯罪行為。」

洛克特表示，希望能夠跟華裔社區的領袖，特別是屋崙華埠領袖針對近期發生的暴力犯罪，建立一種跨文化與跨族裔的協作，「非裔社區領袖願意就改善社區的安全提供幫助。」洛克特表示，可以共建一個以社區為中心的安全保障計畫，動員非裔加入到了維護華埠以及亞裔社區的安全中來，例如加入義工巡邏隊一起為華埠安全盡一份力。

洛克特表示，作為非裔，他理解種族主義給人們造成的災難。「我們知道那種感受與痛苦，非裔社區願意提供力所能及的幫助。」對於有觀點指針對華裔犯罪增加是因警察經費減少，洛克特表示，增長警察經費或者購買更多的槍支武器，不是解決治安問題的根本方法。「我們強調減少警察經費，是希望把原本用於警察的經費用於社區建設，比如提供更多的就業機會，針對精神狀況不佳的人士提供治療，提供更多可負擔住房等等。因為在一個極端不公平的社會，對於每一個人都是不安全的。」

洛克特也描述了非裔社區所面臨的普遍性的困境。洛克特談到，因疫情造成就業機會的銳減，這對原本就業機會就偏少的少數族裔來說，更是雪上加霜。因為缺少工作機會，同時也缺少對於精神狀況不佳的人士的心理治療經費，暴力犯罪行就自然增加。「這是犯罪行為背後的系統性因素，但這並不能為犯罪行為辯護。」在洛克特看來，要真正促進社區的安全，必須建立以社區為中心的公共安全解決方案。非裔社區希望可以與亞裔社區一起，就這個議題展開對話與合作。

非裔 亞裔 華裔

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