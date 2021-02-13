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讀者來函／韓戰之後 韓移民來美掀第2波 (三)

李元慶
李元慶。 (作者供圖)
李元慶。 (作者供圖)

韓國人移民美國的第二個階段，是1950年到1965年，這個階段有美國領頭的聯合國軍幫助南韓同北韓中國、還有蘇聯交戰。

自戰後到現在，美國幫助韓國接受了10多萬孤兒（這個數據應該包括1955之後到現在），還幫助大批韓國學生到美國留學。這些留學生回去後幫助了韓國的民主化過程。

美國從80年代後對中國也採取了相似的策略，接受大批留學生。目前看來沒有達到目的，中國高速發展了，但是政治上朝著對立面發展，成為西方民主制度和美國軍事抗衡上的對手。這應該是目前中美關係惡化的主要原因，因為中國沒有成為美國所期望的，像日本和韓國那樣從威權體制轉變為多黨議會制度。

或者用我們傳統的話來說，美帝國主義痴心妄想的「和平演變」沒有成功。

韓國移民美國的還有美國大兵駐韓國娶回來的妻子，大約也是10多萬。這不是幾年的功夫，是韓戰之後60多年的積累，高峰的年頭是每年4000至5000人。

美國駐韓國軍隊的數量從50年代的幾十萬，一度下降到不足2萬。隨著北韓的軍事威脅增高，後來有所升高。

美國駐軍周圍也是韓國「風化業」氾濫之處，許多合法和不合法的酒吧、妓院應運而生。早期美國和韓國政府甚至有組織地鼓勵，以後開始控制，包括註冊合法化。這也是許多混血兒產生的原因，在韓國這些混血兒被歧視，包括他們的母親，多被視為妓女。韓國對很多嫁給美國大兵的婦女也看不起，她們許多也是從事風化業的，來自於農村，教育水平很低。

說起美國家庭收養韓國兒童，必須提到浩爾特（Holt）夫妻。他們是俄勒岡州人，住在農村。他們的故事值得一書。（待續）

美國 中國 北韓

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