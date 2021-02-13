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沙加緬度老城 巨型愛心迎情人節

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度
在巨型愛心下拍的照片，可以將沙加緬度老城的風景全部囊括。（取自oldsacramento.com）
在巨型愛心下拍的照片，可以將沙加緬度老城的風景全部囊括。（取自oldsacramento.com）

沙加緬度老城（Old Town）旅遊區，在今年的情人節將會有一個特別的展示，「一個巨型紅色愛心」供情侶們和居民們拍照留影。

相較於以前，今年老城區的「樣貌」非常不同，除了新增了摩天輪、旋轉木馬之外，如今巨大的玫瑰花覆蓋的愛心也特別吸引眼球。

隨著周日（2月14日）的情人節臨近，新的玫瑰愛心裝置是供民眾與自己的情人，或者是家人、朋友合影的理想地點。這個展覽裝置是由「Steadfast Craft」的設計師普若左（Alyse Prozio）設計創建的，名字就叫做「心形拱門」（Heart Arch）。

雖然是為了情人節而設置，但是這個展覽將持續到2月28日，所以民眾如果不想在情人節當天排隊拍攝，也可以另外挑一個時間來，讓自己能夠有充足的時間，在沙加緬度的老城區的景色前拍照。因為，這裡不僅可以看到摩天輪，也有其他老城區的美景，都能夠盡收在同一張照片裡。

這個心形拱門位於Front街1000號，上面覆蓋著玫瑰，位於沙加緬度河上，就在碼頭邊，景色宜人。

此外，也能看到Riverboat Delta King，夕陽時也可以以金色、閃爍的塔橋作為背景，因此這是情人節的理想浪漫之地。

據官方發出的資料稱，沙加緬度將緊隨舊金山、多倫多和紐約等城市，成為下一個鼓勵居民在心形標誌聖地展示自己照片的主流城市，增進居民對於本地城市的自豪感。

周末期間，在沙加緬度老城的碼頭也會有幾家公司照常營業，民眾可以在Instagram上拍一張值得照片的照片，然後前往當地餐館品嘗美食，或者在附近的零售店購買情人節禮物。

巨型愛心的設計師普若左接受採訪。（電視新聞截圖）
巨型愛心的設計師普若左接受採訪。（電視新聞截圖）

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