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加州中谷3縣 疫苗接種全攻略

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目前大部分地區仍然是只為醫護人員以及65歲以上長者接種疫苗。（美聯社）
目前大部分地區仍然是只為醫護人員以及65歲以上長者接種疫苗。（美聯社）

疫苗接種逐步展開以來，相關的信息都非常多，民眾也常感到眼花繚亂。在中谷一帶，不同的縣和醫療機構，都有不同的疫苗接種安排和要求。本文也將梳理相關信息，為讀者帶來疫苗接種全攻略。

州府所在地沙加緬度縣，目前正在為「1B」階段的居民接種疫苗。這其中包括執法人員，應急服務人員以及65歲以上人群。

該縣預計在2月中旬左右，將疫苗接種範圍擴展至教育和育兒相關工作者，緊隨其後的是農業工人。沙加緬度縣有70多個社區合作夥伴一起提供疫苗接種，幫助簡化疫苗的分發和注射。

截至2月初，沙加緬度的七天滾動平均值為每天施打4500劑疫苗。該縣還推出了疫苗接種的線上數據表，提供相關信息。網址是：https://sac-epidemiology.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e11bc926165742ab99f834079f618dad 。

沙加緬度縣旁邊的宇洛縣（Yolo County）內，縣官員預計在未來幾周內，接種的範圍將保持在65歲以上老年人群體。

該縣平均每周接受1500劑疫苗，比以前略有增加，但仍然不夠。尤其是該縣有22萬人口，要是想要盡快為民眾提供疫苗，這樣的供應量不夠。

宇洛縣也與Sutter Health、Kaiser Permanente、Dignity Health、Northern Valley Indian Health，以及CommuniCare這些機構合作，幫助接種疫苗。

據悉，宇洛縣將建立更多的接種點。一般而言，縣官方會在周二晚上，從加州獲得有關下一周疫苗供應的信息。通常在周五會與居民分享下一周的疫苗供應以及具體的診所註冊的信息。

普萊賽縣（Placer County）的居民可以向發送短信「PLACERVACCINE」給號碼「898211」，接收有關疫苗合資格人群的短信提醒。詳情可見：https://www.placer.ca.gov/vaccineclinics。

截至2月1日，普縣已經獲得了超過4萬6000劑的疫苗，其中不包括直接分配給一些醫療機構（比如Kaiser Permanente和Sutter Health）的部分。

此外，像是加州大學戴維斯分校的健康中心（UC Davis Health），每天在沙加緬度一帶為2000人接種疫苗。符合條件的人士，包括中心的65歲以上的患者，醫護人員以及私人執業的醫生和牙醫。

疫苗接種逐步鋪開，但是相關信息繁多。（美聯社）
疫苗接種逐步鋪開，但是相關信息繁多。（美聯社）

疫苗 洛縣 加州大學

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