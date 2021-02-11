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支持極右派灣區警 有好萊塢巨星弟相挺

編譯組╱蘇拉諾縣電
柯利在木雕作品上放上反政府民兵團體「百分之三人」的標誌。（取自Instagram）
柯利在木雕作品上放上反政府民兵團體「百分之三人」的標誌。（取自Instagram）

多年來，「侏羅紀公園」（Jurassic Park）男星克里斯普瑞特（Chris Pratt）一直協助宣傳兄長柯利（Daniel “Cully” Pratt）任職的蘇拉諾縣警局（Solano County Sheriff's Office）、慈善團體和他的裝飾木雕副業。但不知克里斯是否知道，兄長柯利多年來也一直利用社群媒體帳戶和木雕副業為極右派團體「百分之三人」（Three Percenters）進行宣傳。

克里斯普瑞特的岳父，是影星及前加州州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。

民權組織「南方貧困法律計畫」（Southern Poverty Law Project）指出，「百分之三人」和「信守誓言者」（Oath Keepers）都是組織鬆散的反政府民兵團體，經常發表反政府觀點和對抗聯邦政府的意願。在美國國會1月6日發生的暴亂中，至少有一名「百分之三人」成員遭到拘捕。「百分之三人」成員過去也曾與炸彈案和綁架案扯上關係。

灣區獨立新聞網站「Open Vallejo」調查記者莫瑞斯（Scott Morris）發現，柯利在Instagram上傳了一張他與其木雕作品的合照，標示了「＃3percent」，木雕上的「百分之三人」標誌顯而易見，而這件木雕是為了同事史達頓（Roy Stockton）所做。除了柯利，蘇拉諾縣警局至少還有其他兩名警員在他們的社群網頁上放上「百分之三人」的標誌。

報導指出，有15年警員資歷的史達頓去年11月剛當選瓦卡維爾（Vacaville）市議員，他經營的一個副業專門銷售印有右翼團體標誌的商品，包括印有盤繞響尾蛇圖案的加茲登旗（Gadsden flag）。

但史達頓接受Open Vallejo訪問時表示，他「強烈譴責極右派、民兵和反政府團體的暴力和種族主義觀點」。

長期以來，外界一直質疑克里斯普瑞特私下是否持有保守的政治觀點，包括他是否投票給川普，但他始終不願表態，因為他著名的岳父母史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）和瑪麗亞雪佛（Maria Shriver）都公開強烈反對川普。

男星克里斯普瑞特（左）經常為兄長柯利（右）任職的蘇拉諾縣警局做宣傳。（取自推特）
男星克里斯普瑞特（左）經常為兄長柯利（右）任職的蘇拉諾縣警局做宣傳。（取自推特）

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