聖馬刁縣立圖書館 祝華人牛年快樂如意

聖馬刁縣立圖書館 在此恭祝大家新年快樂，牛年如意！

圖書館因疫情暫時提供有限服務，為了方便讀者隨時隨地享受閱讀的樂趣，圖書館已推出台灣 HyRead電子書平台。

HyRead主要是繁體中文電子書平台，提供台灣出版社的中文圖書。豐富的電子書及有聲書，適合各年齡層讀者，包括親子童書、文學小説、商業理財、心理勵志、語言學習、旅遊及飲食等等。

您可以通過各種瀏覽器線上閱讀電子書或傾聼有聲書。平板電腦與智慧型手機 可下載HyRead App， 透過App閱讀軟體，將電子書或有聲書下載後，走到哪兒都可以離線閱讀或傾聼。這項服務只需上網至我們HyRead網站https://smcl.ebook.hyread.com.tw/，並使用您的圖書證號碼（需持「29041」開始的圖書證）和密碼登錄。

除了HyRead電子書服務，聖馬刁縣立圖書館也提供其它免費中文在線資源，如OverDrive中文電子書、有聲書，網址https://pls.overdrive.com/，Kono中日文電子雜誌及Qikan中文電子雜誌。另外，愛看愛聼英文書、雜誌、電影電視節目，可查看hoopla，Axis 360 Digital Media，OverDrive，Kanopy，RBdigital eMagazines等。以上及更多線上服務，都可在smcl.org的Online Resource（線上資源）網頁搜尋。

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