Salesforce永久遠距工作 Gap關閉Old Navy總部 考驗金山經濟

Salesforce宣布永久實施遠距工作。（Getty Images）

舊金山 最大企業Salesforce宣布，將永久實施遠距工作，員工每周至少有兩天以上可在家工作。這項重大轉變對舊金山市中心經濟復甦的影響，可能比新冠疫情 還大。

在舊金山擁有超過9000名員工的Salesforce表示，大部分員工每周只會進辦公室1到3天，少部分員工必須在辦公室工作4到5天，不需要進辦公室的員工可以完全遠距工作。這項舉動將大大降低Salesforce對辦公室空間的需求。

Salesforce是舊金山辦公大樓最大的租客之一，Salesforce大樓有三分之二的空間是他們租下，他們還租下350 Mission Street大樓和還未興建的546 Howard Street大樓，另外還擁有50 Fremont Street的大樓。

Salesforce表示，為了給員工更多彈性，並吸引更多其他地區的人才，他們正在重新思考職場空間和企業文化。臉書執行長查克柏格也表示，隨著公司遠距工作的比重增加，未來，他們可以招聘其他更多元化地區的人才。

隨著推特、Pinterest、Dropbox、Yelp到現在的Salesforce相繼擁抱遠距工作方式，灣區 的科技中心地位和其都會經濟力正面臨考驗。即使部分企業員工接種疫苗回到辦公室，但其他員工仍繼續留在家中工作，或甚至離開灣區，街道會繼續空蕩，商店也會繼續關閉。

不只有科技企業重新評估對辦公室空間的需求。總部位於舊金山的知名服飾零售商Gap 8日向員工表示，將關閉旗下品牌Old Navy在米慎灣（Mission Bay）的總部，與Gap舊金山總部合併。

房地產商Cushman & Wakefield指出，舊金山1月的辦公室空置率為17.8%，創下16年來新高，去年唯一簽下的新辦公室租約，是生命科學公司Vir Biotechnology租下Dropbox總部的部分辦公室。