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庚子除夕圍爐 一定要快樂

周喆

庚子年教了大家很多事，很深刻的一課是學習面對「失去」 。面對失落感是人生的大功課，今天的順利，不代表明天的安逸。今年擁有的，不代表明年依然會在。

也許就是這心情，讓人更珍惜今晚的庚子年夜飯。台灣依然有著上餐館訂桌圍爐的奢侈，這是陳時中團隊和各級醫院醫護人員一整年未鬆懈的努力所換來。美國則遠遠辦不到了，幸好仍保有餐館點年夜飯外帶的選項 。

但套用一位台灣婦女在臉書上的感想：「 沒有純手作，完全沒有暖心味」。有財力向餐館點年菜外帶固然好，能有一兩樣是自己親力親為，家人朋友會記得更久更有感 。

不少灣區人家每年必花大錢點盆菜大吃一頓，以每人一隻鮑魚掛頭牌的盆菜今年價格已來到五人份近200美元，十人份則非 400元莫辦。盆菜的台灣版本佛跳牆豐儉由人，有人願花100美元訂一甕，和乾煎白鯧、獅子頭作為圍爐的主角，但台北老市區延平北路小巷的古早小店，才台幣650，香味也足以引人翻牆。這麼多的選項就是台灣讓人無法否認的豐衣足食吧？

一年的居家避疫也造就不少人在自家廚房燒飯的心情和才情，年夜飯是驗收成果好時機。本事不分男女，退休工程師分享自己燒的牛肉麵，5.5磅牛腱子只燉出七碗麵，實在豪情，吃個痛快。也有無法回台灣過年的女兒四處尋訪好醬油，她要仿媽媽的味道煮一鍋滷味，讓難得因疫也在家過農曆年的兒子有味蕾上的年味，看她傳來牛百頁浮沉在滷汁裡，讓人不只流口水而是流眼淚。這是一場世紀大災難無意中帶來的小確幸。

過年要吃燉蹄膀，如能加上筍乾筍絲更好吃解膩。但是細心人早就發現各華超早已買不到筍絲。有朋友在臉書上發出今年吃不到筍乾的慨歎，居然台北友人不惜巨(郵) 資寄來東門市場兩代老店所售筍乾，包裹被美國海關打開細查後總算放行，乃是新冠肺炎版本的家書抵萬金。這幸運的矽谷主婦年夜飯有筍絲豬蹄，驕以示親友，不是口腹，是友誼萬歲。

心情不好的友人說，她今年不做年菜了，因為今年已是「 度日如年」，還在乎一頓年夜飯嗎？政府所稱生活恢復正常的支票一再跳票，每個人什麼時候能夠打到疫苗都還不知道。明天何必恭喜？

但快樂也是一種決心，你快樂你憂愁，這世界不會理你，它依然往前走，庚子去了，辛丑年來了，還有不少人覺得會是財星高照的一年呢。

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