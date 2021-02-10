海灣大橋下搶NBC採訪攝像機 嫌犯落網

受害電視台工作人員在Bryant街上海灣大橋（東行）入口匝道前被搶走大型攝像機。（圖片取自Google地圖）

6日傍晚6時50分左右，本地一家電視台的新聞採訪組在Bryant Street靠近海灣大橋（東行）入口匝道旁錄製新聞節目，被駕車經過的三名嫌犯搶走攝影 器材。舊金山 警方9日表示，嫌犯已經落網，攝影器材交還給這家電視台。

警方沒有公布受害者來自哪家電視台，原因是受害者對自己表達擔憂。不過，有來自社交媒體的消息顯示，受害者是NBC的工作人員，幸運的是他們沒有受傷，被搶走的攝影器材後來在金銀島（Treasure Island）被找到。

案發時，兩名嫌犯從一輛深色的四門雷克薩斯轎車走下來，要求受害者交出他們的攝像機，兩名嫌犯的手藏在衣服下面，假裝他們每人都有一支槍，受害者交出了攝像機。嫌犯乘坐涉案的雷克薩斯轎車，沿著海灣大橋向東逃離現場。這輛轎車由另一名留在車內的嫌犯駕駛。

沒過多久，舊金山警方幾輛警車來到案發現場，聽取受害者報告後，其中兩名警員驅車駛向上海灣大橋東行縣，試圖找到嫌犯車輛。另一名警員通過舊金山警察 局廣播頻道廣播受害者對嫌犯的描述。

根據受害者所記得的車牌號，警方查到涉案轎車的車主住在金銀島，警方後來在金銀島的Striped Bass 夾 12th Street 附近找到了這輛車，並通過交通攔截拘留了車上一名20歲成年男性和一名15歲未成年男性。

一名警官認得案發時駕駛涉案雷克薩斯轎車的司機，並且知道他通常開一輛白色本田雅閣轎車。警官在金銀島北部Flounder Court的盡頭找到了這輛本田雅閣轎車。警員看到，車上坐著兩人，包括18歲的金銀島居民約翰遜（Ronnell Edward Johnson）和21歲的舊金山居民博伊蘭（Romell Boyland），車的後座就放著新聞工作人員的一台大型攝像機。

這輛車的後座還有一台小型手提攝像機，這台攝像機是嫌犯用相同方法於2月6日傍晚5時45分從Haight Street 1300號街區搶來的，受害者沒有受傷。

警方逮捕了約翰遜和博伊蘭。約翰遜被控搶劫罪、占有贓物罪、合謀罪，博伊蘭被控占有贓物罪、合謀罪、違反緩刑罪，博伊蘭因早前一起嚴重攻擊案在舊金山被判緩刑。兩人暫時獲釋，等待進一步調查。

舊金山警方的搶劫案調查人員正在調查處理Bryant Street和Haight Street的兩起案件。

公眾如有案件相關資訊，可撥打舊金山警察局24小時舉報電話1-415-575-4444，或以「SFPD」開頭簡訊發送TIP411。報案者可以保持匿名。