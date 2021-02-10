灣區亞太裔團體 譴責種族歧視暴力

華人進步會的胡麗華譴責反亞裔的種族主義，呼籲社區團結。（視頻截圖）

灣區多個亞太裔機構和團體聯合召開發布會，譴責近期發生的一連串針對亞太裔的暴力襲擊案件和種族歧視主義。泰國裔的長者日前在舊金山 被襲擊致死，與此同時大量搶劫、襲擊亞裔 的案件持續發生。

參加發布會的有華人 權益促進會（CAA），華人進步會（CPA）、社區青年中心（CYC）等多個團體代表，參與簽名聯署，支持行動的亞太裔團體則多達數十家。

在過去的一年裡，因為疫情原因，針對亞裔美國人的社區暴力持續增加，類似的暴力事件層出不窮。「停止歧視亞裔和太平洋島居民」（Stop AAPI Hate）這個線上報案平台，在2020年共記錄了2808起仇恨事件。其中超過700多起發生在灣區。

會後，上述亞太裔機構在一份聲明中提出以下要求，包括確保不同背景和語言能力的受害者、倖存者得到充分的支持和資源，以幫助他們康復；擴大以預防為基礎的項目，同時投入以終止暴力襲擊和保證安全相關的基本需求，並提升相關的社區內基礎設施；提供幫助亞裔美國人和黑人社區提供跨互相了解的資源，強調以人性的方式增進社區間的感情，不要將特定群體妖魔化，或者把任何有色人種群體當作替罪羊。

針對族裔之間的矛盾，多個團體也呼籲族裔之間的團結。華人進步會的胡麗華表示，我們必須共同努力，在不同城市之間進行工作，譴責反亞裔的種族主義，而不是反黑人（anti-Black），並為我們共同所需的資源而戰。

「讓我們想像一下，對於我們的社區來說，真正的安全是什麼樣的？是建立一個我們希望看到的未來，立足於問責，正義和彼此關愛。」

這些亞太裔機構將分別在舊金山和屋崙舉行集會，時間地點分別是2月13日下午3時至5時在屋崙華埠，以及2月14日上午11時在舊金山市民廣場（Civic Center Plaze）。